Александр АНТОНЕНКО: «Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины»
Наставник «Оболони» рассказал о подготовке к матчу с «Динамо»
В субботу, 13 сентября, в матче пятого тура УПЛ «Оболонь» на своем поле сыграет с «Динамо». О подготовке к матчу с чемпионом Украины рассказал тренер «Оболони» Александр Антоненко.
– Первый месяц официальных матчей уже позади. Как вы оцените старт команды, какие моменты вас больше всего порадовали, а над чем еще нужно поработать?
– Работать еще есть над чем. Будем исправлять некоторые моменты, а оценивать нашу игру будут те, кто за нас болеет. Мы же работаем дальше.
– Поможет ли пауза на матчи сборной Украины лучше подготовиться или, наоборот, может сбить игровой ритм?
– Это не сбивает ритм, потому что у нас был товарищеский матч с «Металлистом 1925». Готовиться будем так же, как и ко всем соперникам.
– На чем именно вы планируете сделать акцент во время подготовки? К чему в первую очередь хотите подготовить команду перед матчем с «Динамо»?
– Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины. Просто так чемпионами не становятся.
