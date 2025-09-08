Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АНТОНЕНКО: «Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины»
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 11:57 |
200
0

Александр АНТОНЕНКО: «Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины»

Наставник «Оболони» рассказал о подготовке к матчу с «Динамо»

08 сентября 2025, 11:57 |
200
0
Александр АНТОНЕНКО: «Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины»
ФК Оболонь. Александр Антоненко

В субботу, 13 сентября, в матче пятого тура УПЛ «Оболонь» на своем поле сыграет с «Динамо». О подготовке к матчу с чемпионом Украины рассказал тренер «Оболони» Александр Антоненко.

– Первый месяц официальных матчей уже позади. Как вы оцените старт команды, какие моменты вас больше всего порадовали, а над чем еще нужно поработать?

– Работать еще есть над чем. Будем исправлять некоторые моменты, а оценивать нашу игру будут те, кто за нас болеет. Мы же работаем дальше.

– Поможет ли пауза на матчи сборной Украины лучше подготовиться или, наоборот, может сбить игровой ритм?

– Это не сбивает ритм, потому что у нас был товарищеский матч с «Металлистом 1925». Готовиться будем так же, как и ко всем соперникам.

– На чем именно вы планируете сделать акцент во время подготовки? К чему в первую очередь хотите подготовить команду перед матчем с «Динамо»?

– Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины. Просто так чемпионами не становятся.

По теме:
Олег ШАНДРУК: «Есть определенные проблемы, которые нужно решить»
Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в возрасте 59 лет
Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оболонь - Динамо Александр Антоненко
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ямаль потерял паспорт после разгрома над Турцией
Футбол | 08 сентября 2025, 09:24 4
ВИДЕО. Ямаль потерял паспорт после разгрома над Турцией
ВИДЕО. Ямаль потерял паспорт после разгрома над Турцией

Ламин потратил кучу времени в поисках документа

Швейцария – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 08 сентября 2025, 12:09 0
Швейцария – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Швейцария – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 8 сентября в 21:45 по Киеву

Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Волейбол | 07.09.2025, 22:07
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08.09.2025, 07:38
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Бокс | 08.09.2025, 08:24
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55
Бокс
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 249
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
06.09.2025, 15:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем