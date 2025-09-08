Александр АНТОНЕНКО: «Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины»

В субботу, 13 сентября, в матче пятого тура УПЛ «Оболонь» на своем поле сыграет с «Динамо». О подготовке к матчу с чемпионом Украины рассказал тренер «Оболони» Александр Антоненко.

– Первый месяц официальных матчей уже позади. Как вы оцените старт команды, какие моменты вас больше всего порадовали, а над чем еще нужно поработать?

– Работать еще есть над чем. Будем исправлять некоторые моменты, а оценивать нашу игру будут те, кто за нас болеет. Мы же работаем дальше.

– Поможет ли пауза на матчи сборной Украины лучше подготовиться или, наоборот, может сбить игровой ритм?

– Это не сбивает ритм, потому что у нас был товарищеский матч с «Металлистом 1925». Готовиться будем так же, как и ко всем соперникам.

– На чем именно вы планируете сделать акцент во время подготовки? К чему в первую очередь хотите подготовить команду перед матчем с «Динамо»?

– Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины. Просто так чемпионами не становятся.