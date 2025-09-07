Вратарь не может идти в дриблинг! Луческу раскритиковал голкипера за ошибку

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу раскритиковал главных двух виновников позора в товарищеском матче с Канадой (0:3).

Канадцы забили первые два гола после невероятных ошибок в защите сборной Румынии, виновными были Никушор Банку и Хорацию Молдован. Луческу не пожалел двух игроков, которые ошиблись в игре против Канады, и жестко их раскритиковал.

На 11-й минуте гости исполнили штрафной удар с правого фланга, Джонатан Дэвид остался без опеки, его должен был держать Никушор Банку. Нападающий «Ювентуса», лучший бомбардир всех времен сборной Канады, легко забил гол.

В середине первого тайма вратарь Хорациу Молдован решил, что он как минимум Лионель Месси. Он получил передачу от партнера, захотел обыграть Али Ахмеда, хотя находился в 2–3 метрах от линии ворот, но потерял контроль над мячом. В результате канадский игрок выполнил простую формальность в пустые ворота.

На матче на «Арене Национале» присутствовали 29125 зрителей, но многие поднялись и ушли после того, как Нико Сигур сделал счет 3:0 на 77-й минуте.

Читайте также: Румыния под руководством Луческу разгромно уступила Канаде

Главный тренер Мирча Луческу был просто раздосадован такой игрой сборной Румынии:

«Мы знали, что будет тяжело после долгой паузы, когда ребята не виделись. Все же они сумели создать опасность у чужих ворот. Мы убираем ошибки, но первый гол был как в Австрии... Отсутствие опеки… Речь идет о уважении футболиста к указаниям тренера, но это уже другая тема!

Мы встретили команду более агрессивную, значительно сильнее физически. Соотношение фолов однозначно в их пользу. В целом я недоволен игрой. Такое случается, я уверен, что во вторник такого не будет.

При втором голе это была ошибка. Вратарь не может позволять себе такое. Возможно, где-то сбоку, но не по центру обыгрывать! Вратарь не может дриблинговать перед воротами. Ну на фланге еще такое случается, но перед воротами – ни в коем случае. Видимо, Молдован расслабился, был слишком уверен в себе, вот и все.

Он, безусловно, останется в воротах на матч с Кипром, он должен исправиться за промах, который сделал, и за ту неуверенность, которую показал. Потому что и при третьем голе он тоже имел долю вины. Он вратарь большой ценности, но в этом матче он не был таким, каким надо. Мы могли бы сыграть и другим вратарем, но пока еще есть определенные проблемы в построении игры, и тот, кто придет, должен адаптироваться, а не играть наугад.

Нет никакого риска играть снова с Молдованом. Посмотрим, я еще поговорю с ним. Я не считаю, что сейчас время наказывать вратаря за сделанную ошибку. Вторую он уже не допустит».

Товарищеский матч. 5 сентября, Бухарест

21:00. Румыния – Канада – 0:3

Голы: Дэвид, 11, Ахмед, 22, Сигур, 77

Видео голов и обзор матча