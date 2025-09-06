Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Румыния – Канада – 0:3. Фиаско для Луческу. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Румыния
05.09.2025 21:00 – FT 0 : 3
Канада
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 04:40 | Обновлено 06 сентября 2025, 05:09
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Бухаресте

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вечером 5 сентября в Бухаресте состоялся товарищеский матч.

Сборная Румынии на домашней арене проиграла команде Канады со счетом 0:3.

Команда Мирчи Лучески, экс-коуча Шахтера и Динамо, потерпела сокрушительное поражение.

Товарищеский матч. 5 сентября, Бухарест

21:00. Румыния – Канада – 0:3

Голы: Дэвид, 11, Ахмед, 22, Сигур, 77

Видео голов и обзор матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
