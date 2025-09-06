Чемпионат мира06 сентября 2025, 04:40 | Обновлено 06 сентября 2025, 05:09
36
0
Румыния – Канада – 0:3. Фиаско для Луческу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Бухаресте
06 сентября 2025, 04:40 | Обновлено 06 сентября 2025, 05:09
36
0
Вечером 5 сентября в Бухаресте состоялся товарищеский матч.
Сборная Румынии на домашней арене проиграла команде Канады со счетом 0:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Мирчи Лучески, экс-коуча Шахтера и Динамо, потерпела сокрушительное поражение.
Товарищеский матч. 5 сентября, Бухарест
21:00. Румыния – Канада – 0:3
Голы: Дэвид, 11, Ахмед, 22, Сигур, 77
Видео голов и обзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 сентября 2025, 20:09 31
Голкипер продолжит карьеру в «Полесье»
Футбол | 06 сентября 2025, 03:49 0
Экс-тренер сине-желтых оценил трансфер Судакова в «Бенфику»
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Футбол | 05.09.2025, 23:02
Футбол | 05.09.2025, 07:08
Комментарии 0
Популярные новости
04.09.2025, 15:59 79
04.09.2025, 09:02 47
04.09.2025, 11:50 15
05.09.2025, 05:44 1
04.09.2025, 00:10 5
04.09.2025, 13:47 36
04.09.2025, 23:59
04.09.2025, 02:06 3