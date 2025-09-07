Чемпионат мира07 сентября 2025, 18:51 |
Грузия – Болгария – 3:0. Кварацхелия, Гагнидзе, Микаутадзе. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Грузии и Болгарии.
Поединок прошел на стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, столице Грузии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа Е. 7 сентября
Грузия – Болгария – 3:0
Голы: Кварацхелия, 30, Гагнидзе, 44, Микаутадзе, 65
Видеообзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ника Гагнидзе (Грузия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
