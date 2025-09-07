Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Грузия – Болгария – 3:0. Кварацхелия, Гагнидзе, Микаутадзе. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Грузия
07.09.2025 16:00 – FT 3 : 0
Болгария
Чемпионат мира
Грузия – Болгария – 3:0. Кварацхелия, Гагнидзе, Микаутадзе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Грузия – Болгария – 3:0. Кварацхелия, Гагнидзе, Микаутадзе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Грузии и Болгарии.

Поединок прошел на стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, столице Грузии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа Е. 7 сентября

Грузия – Болгария – 3:0

Голы: Кварацхелия, 30, Гагнидзе, 44, Микаутадзе, 65

Видеообзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ника Гагнидзе (Грузия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
сборная Грузии по футболу сборная Болгарии по футболу ЧМ-2026 по футболу Хвича Кварацхелия Жорж Микаутадзе Ника Гагнидзе видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
