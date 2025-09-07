7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Грузии и Болгарии.

Поединок прошел на стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, столице Грузии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа Е. 7 сентября

Грузия – Болгария – 3:0

Голы: Кварацхелия, 30, Гагнидзе, 44, Микаутадзе, 65

Видеообзор матча