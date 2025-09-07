Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Грузинская команда переиграла соперников со счетом 3:0 в матче второго тура группы E
7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Грузии и Болгарии.
Поединок прошел на стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, столице Грузии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Голами за Сакартвело отличились Хвича Кварацхелия, Ника Гагнидзе и Жорж Микаутадзе.
Все 90 минут в составе грузинской национальной команды отыграл защитник донецкого Шахтера Иракли Азаров.
Гиорги Гочолеишвили (игрок Шахтера, выступает в аренде в Гамбурге) и Георгий Цитаишвили (игрок Динамо, выступает в аренде в ФК Мец) провели весь поединок на скамейке для запасных.
В одном квартете Грузия и Болгария играют вместе с Испанией и Турцией. В первом туре грузины уступили турецкой сборной 2:3, а болгары потерпели поражение 0:3 от испанцев.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа Е. 7 сентября
Грузия – Болгария – 3:0
Голы: Кварацхелия, 30, Гагнидзе, 44, Микаутадзе, 65
