Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Грузия
07.09.2025 16:00 – FT 3 : 0
Болгария
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 17:55 | Обновлено 07 сентября 2025, 18:12
364
2

Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ

Грузинская команда переиграла соперников со счетом 3:0 в матче второго тура группы E

Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Грузии и Болгарии.

Поединок прошел на стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, столице Грузии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Голами за Сакартвело отличились Хвича Кварацхелия, Ника Гагнидзе и Жорж Микаутадзе.

Все 90 минут в составе грузинской национальной команды отыграл защитник донецкого Шахтера Иракли Азаров.

Гиорги Гочолеишвили (игрок Шахтера, выступает в аренде в Гамбурге) и Георгий Цитаишвили (игрок Динамо, выступает в аренде в ФК Мец) провели весь поединок на скамейке для запасных.

В одном квартете Грузия и Болгария играют вместе с Испанией и Турцией. В первом туре грузины уступили турецкой сборной 2:3, а болгары потерпели поражение 0:3 от испанцев.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа Е. 7 сентября

Грузия – Болгария – 3:0

Голы: Кварацхелия, 30, Гагнидзе, 44, Микаутадзе, 65

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Хвича Кварацхелия Жорж Микаутадзе сборная Болгарии по футболу сборная Грузии по футболу Ника Гагнидзе ЧМ-2026 по футболу Иракли Азаров Гиорги Гочолеишвили Георгий Цитаишвили
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
Bahus
Збірна Грузії демонструє не поганий футбол, має свій почерк, грає в межу своїх можливостей , може і прагнути вище голови, бо мають звичайного тренера середньої руки - Віллі Сіньоль с зп 300 тис на рік. ребров ти паразіт, спердаляй з України.
Ответить
0
Arera
Слава Богу у нас не Грузия а Азеры в группе...
Ответить
0
