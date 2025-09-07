7 сентября состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Грузии и Болгарии в группе E.

Поединок пройдет на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

В одном квартете Грузия и Болгария выступают вместе с Турцией и Испанией.

В первом туре грузины уступили туркам 2:3, а болгары потерпели поражение от испанцев со счетом 0:3.

Грузия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Плеер будет добавлен позже...