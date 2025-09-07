Грузия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026 7 сентября в 16:00
7 сентября состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Грузии и Болгарии в группе E.
Поединок пройдет на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете Грузия и Болгария выступают вместе с Турцией и Испанией.
В первом туре грузины уступили туркам 2:3, а болгары потерпели поражение от испанцев со счетом 0:3.
Грузия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Плеер будет добавлен позже...
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарья Квиткова ответила «да»
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026