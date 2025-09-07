Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Грузия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Грузия
07.09.2025 16:00 - : -
Болгария
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 04:12
Грузия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2026 7 сентября в 16:00

Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Грузии и Болгарии в группе E.

Поединок пройдет на стадионе в Тбилиси. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Грузия и Болгария выступают вместе с Турцией и Испанией.

В первом туре грузины уступили туркам 2:3, а болгары потерпели поражение от испанцев со счетом 0:3.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

сборная Грузии по футболу сборная Болгарии по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
