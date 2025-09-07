Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Грузия – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Грузия
07.09.2025 16:00 - : -
Болгария
Чемпионат мира
Грузия – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 7 сентября и начнется в 16:00 по Киеву

Грузия – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

7 сентября на Борис Пайчадзе Динамо Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Грузии и Болгарии. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Грузия

Команда крайне насыщенно провела прошлый год. Сначала она выиграла стыки и получила право дебютировать на Евро. И не ударила там в грязь лицом, сумев даже выйти из группы и влюбив в себя многих азартной, атакующей игрой. Такой стиль, возможно, аукнулся осенью, когда в Лиге Наций Хвича и компания, до последнего претендуя на лидерство в своей группе, в итоге оказались ниже и Чехии, и Украины.

2025-й, впрочем, для подопечных Саньоля проходил тоже неплохо. Стыковые поединки прошли просто идеально: 9:1 по итогам двух матчей с соседней Арменией, которой везде пытаются утереть нос. Сыграв в июне пару товарищеских матчей (1:0 с Фарерскими островами, 1:1 с Кабо-Верде), в четверг сборная стартовала в квалификации. С Турцией сначала получили в свои ворота три гола, потом пытались добиться камбэка, и даже провели в ворота соперника пару мячей. Но на большее сил не хватило - уступили 2:3.

Болгария

Сборная только в 90-е годы прошлого века была по-настоящему сильной. Но новых Стоичковых и даже Бербатовых нет, и все уже привыкли к достаточно посредственным результатам в исполнении нынешнего поколения футболистов. Привычно не выйдя на очередной чемпионат, они и осенью уступили Северной Ирландии первое место в своей группе Лиги Наций. А потом дважды проиграли по 1:2 в марте уже представителям республиканской Ирландии.

Неудачную полосу продлили летом, сыграв 2:2 с Кипром и разгромно, 0:4, уступив Греции. А в прошлом туре подопечным Илиева противостояла Испания. Все закончилось ожидаемо, новым крупным поражением. И хорошо, что гости, забив трижды до перерыва, этим и удовлетворились.

Статистика личных встреч

Всего было восемь очных поединков. Половину из них выиграли болгары, проиграв только дважды.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости что-то покажут. Хвича и компания явно сильнее и выиграют с форой -1 (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Грузия
7 сентября 2025 -
16:00
Болгария
Фора Грузии (-1) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
