9 августа состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Исландии.

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одной группе французы и исландцы выступают вместе с командами Украины и Азербайджана.

В первом туре Франция нанесла сине-желтым поражение со счетом 2:0, а Исландия разгромила азербайджанцев 5:0.

Франция – Исландия. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.