Франция – Исландия. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации емпионата мира 2025
9 августа состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Исландии.
Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
В одной группе французы и исландцы выступают вместе с командами Украины и Азербайджана.
В первом туре Франция нанесла сине-желтым поражение со счетом 2:0, а Исландия разгромила азербайджанцев 5:0.
