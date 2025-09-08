Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Франция – Исландия. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Франция
09.09.2025 21:45 - : -
Исландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 21:45 |
116
0

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации емпионата мира 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

9 августа состоится матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Исландии.

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одной группе французы и исландцы выступают вместе с командами Украины и Азербайджана.

В первом туре Франция нанесла сине-желтым поражение со счетом 2:0, а Исландия разгромила азербайджанцев 5:0.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 8 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Босния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ
сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

