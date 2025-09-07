Лидер клуба УПЛ может сменить клубную прописку, перебравшись в Чехию
Егор Твердохлеб заинтересовал Яблонец
Лидер криворожского Кривбасса Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку, перебравшись в чемпионат в расположение одного из сильнейших клубов чемпионата Чехии.
По информации источника, украинский полузащитник заинтересовал скаутский отдел чешского Яблонца. Цена приобретения может колебаться в районе 800 тысяч евро.
В чешский Яблонец уже в ближайшее время может перебраться легионер житомирского Полесья Бени Макуана, который не нужен Руслану Ротаню в расположении «волков».
Макуана после ряда скандалов покинул Полесье. Егор Твердохлеб в текущем сезоне провел 5 матчей за Кривбасс, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Контракт игрока с криворожцами рассчитан до 31 декабря 2027 года.
