Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 17:12 |
Лидер клуба УПЛ может сменить клубную прописку, перебравшись в Чехию

Егор Твердохлеб заинтересовал Яблонец

07 сентября 2025, 17:12 |
Лидер клуба УПЛ может сменить клубную прописку, перебравшись в Чехию
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Лидер криворожского Кривбасса Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку, перебравшись в чемпионат в расположение одного из сильнейших клубов чемпионата Чехии.

По информации источника, украинский полузащитник заинтересовал скаутский отдел чешского Яблонца. Цена приобретения может колебаться в районе 800 тысяч евро.

В чешский Яблонец уже в ближайшее время может перебраться легионер житомирского Полесья Бени Макуана, который не нужен Руслану Ротаню в расположении «волков».

Макуана после ряда скандалов покинул Полесье. Егор Твердохлеб в текущем сезоне провел 5 матчей за Кривбасс, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Контракт игрока с криворожцами рассчитан до 31 декабря 2027 года.

