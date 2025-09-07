Звезда Шахтера: «У меня были предложения от клуба из топ-5 лиг»

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык рассказал, что мог сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. У футболиста было предложение из топ-5 лиг.

– Шахтер славится тем, что умеет продавать своих футболистов. Скажите честно, у вас были предложения европейских команд?

– Были, но я остался и рад, что я здесь. Я никуда не тороплюсь и мне сейчас комфортно в Шахтере. Название клуба, от которого было предложение, раскрывать не буду, но скажу, что он выступает в топ-5 лигах Европы.

– Тогда спрошу так: в какой лиге вы хотели бы поиграть в будущем, возможно, у вас есть любимый клуб за границей?

– Любимого клуба за границей нет, но хотелось бы поиграть в топ-5 чемпионатах. Если выбирать один, то это, безусловно, АПЛ. Это уже совсем другой уровень и в будущем хочется попробовать себя там, – сказал Ризнык.