Звезда Шахтера: «У меня были предложения от клуба из топ-5 лиг»
Дмитрий Ризнык мог сменить клубную прописку
Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык рассказал, что мог сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. У футболиста было предложение из топ-5 лиг.
– Шахтер славится тем, что умеет продавать своих футболистов. Скажите честно, у вас были предложения европейских команд?
– Были, но я остался и рад, что я здесь. Я никуда не тороплюсь и мне сейчас комфортно в Шахтере. Название клуба, от которого было предложение, раскрывать не буду, но скажу, что он выступает в топ-5 лигах Европы.
– Тогда спрошу так: в какой лиге вы хотели бы поиграть в будущем, возможно, у вас есть любимый клуб за границей?
– Любимого клуба за границей нет, но хотелось бы поиграть в топ-5 чемпионатах. Если выбирать один, то это, безусловно, АПЛ. Это уже совсем другой уровень и в будущем хочется попробовать себя там, – сказал Ризнык.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Семья легенды футбола не может поделить квартиру
Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира в решающем поединке