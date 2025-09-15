Клуб УПЛ удивил Динамо трансферной ценой игрока. Суркис принял решение
Илир Красници интересовал киевлян
Киевское «Динамо» вело переговоры о трансфере футболиста ковалевского «Колоса».
По информации источника, косовский защитник, играющий и на позиции опорника Илир Красници привлек внимание киевлян. Братья Суркисы даже делали предложение, но ковалевцы запросили сумму ближе к 2+ млн евро, когда киевляне предлагали втрое меньше. В результате «Динамо» так и не смогло удовлетворить финансовое предложение «Колоса», трансфер не состоялся, а в Киев поехал Алиу Тиаре.
Ранее защитник «Лехии» Гданьск Максим Дячук рассказал, почему летом решил покинуть «Динамо» Киев, которому до сих пор принадлежат права на игрока.
