Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 03:28 |
48
0

Клуб УПЛ удивил Динамо трансферной ценой игрока. Суркис принял решение

Илир Красници интересовал киевлян

Илир Красници интересовал киевлян
ФК Колос. Илир Красници

Киевское «Динамо» вело переговоры о трансфере футболиста ковалевского «Колоса».

По информации источника, косовский защитник, играющий и на позиции опорника Илир Красници привлек внимание киевлян. Братья Суркисы даже делали предложение, но ковалевцы запросили сумму ближе к 2+ млн евро, когда киевляне предлагали втрое меньше. В результате «Динамо» так и не смогло удовлетворить финансовое предложение «Колоса», трансфер не состоялся, а в Киев поехал Алиу Тиаре.

Ранее защитник «Лехии» Гданьск Максим Дячук рассказал, почему летом решил покинуть «Динамо» Киев, которому до сих пор принадлежат права на игрока.

Илир Красничи Динамо Киев Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы Алиу Тиаре
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
