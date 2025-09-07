Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая отставка в УПЛ? Александрия определилась с будущим Нестеренко
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 15:28 | Обновлено 07 сентября 2025, 16:19
1593
3

Первая отставка в УПЛ? Александрия определилась с будущим Нестеренко

Руководители «горожан» готовы терпеть неудачи на старте УПЛ

07 сентября 2025, 15:28 | Обновлено 07 сентября 2025, 16:19
1593
3
Первая отставка в УПЛ? Александрия определилась с будущим Нестеренко
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Александрия провально стартовала в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, что породило немало слухов о возможной отставке главного тренера клуба Кирилла Нестеренко, только летом заменившего Руслана Ротаня.

Как стало известно Sport.ua, руководство «горожан» не спешит принимать радикальные решения. Боссы клуба понимают, что команда существенно обновилась в летнее трансферное окно и готовы терпеть к зимнему межсезонью.

В клубе верят в талант молодого наставника, видя в коучи кейс Руслана Ротаня, который тоже довольно долго формировал команду перед историческим достижением, подчинившимся «горожанам» в прошлом сезоне УПЛ.

В нынешнем сезоне Александрия занимает последнюю строчку турнирной таблицы, проиграв четыре стартовых тура в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.

По теме:
Ингулец на ходу. Команда Василия Кобина разгромила Ворсклу
Виктория – Металлист – 1:0. Быстрый гол Бойко. Видеообзор матча
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Кирилл Нестеренко назначение тренера Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07 сентября 2025, 00:55 28
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025

Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира в решающем поединке

«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
Футбол | 07 сентября 2025, 13:42 10
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины

Сборная Украины проиграла Франции в матче отбора ЧМ-2026

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Бенфика поддержала Судакова, который пострадал от ракетной атаки рф
Футбол | 07.09.2025, 16:04
Бенфика поддержала Судакова, который пострадал от ракетной атаки рф
Бенфика поддержала Судакова, который пострадал от ракетной атаки рф
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07.09.2025, 07:55
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
McLay
Якщо "Олександрія" "містяни", то значить "Кудрівка"  "селяни"?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 197
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 55
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 24
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем