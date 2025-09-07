Первая отставка в УПЛ? Александрия определилась с будущим Нестеренко
Руководители «горожан» готовы терпеть неудачи на старте УПЛ
Александрия провально стартовала в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, что породило немало слухов о возможной отставке главного тренера клуба Кирилла Нестеренко, только летом заменившего Руслана Ротаня.
Как стало известно Sport.ua, руководство «горожан» не спешит принимать радикальные решения. Боссы клуба понимают, что команда существенно обновилась в летнее трансферное окно и готовы терпеть к зимнему межсезонью.
В клубе верят в талант молодого наставника, видя в коучи кейс Руслана Ротаня, который тоже довольно долго формировал команду перед историческим достижением, подчинившимся «горожанам» в прошлом сезоне УПЛ.
В нынешнем сезоне Александрия занимает последнюю строчку турнирной таблицы, проиграв четыре стартовых тура в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.
