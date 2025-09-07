Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала

Французский защитник «Александрии» Тео Ндика, воспитанник «Лиона», рассказывал о своем повседневном быте футболиста в стране, где идет война.

– Как состоялось ваше подписание в Украине?

– Я приехал в последнее зимнее трансферное окно. Спортивный директор и президент напрямую связались с моим агентом. Мы провели немало видеоконференций во время переговоров. Они мне подробно объяснили ситуацию с войной, как это функционирует в стране...

– Вы не колебались, учитывая ситуацию?

– Я был в «Грассхопперс», в Швейцарии. У меня были проблемы с руководством Цюриха. Шесть месяцев я не играл. Нужно было найти новый вариант. У меня были предложения, даже чтобы вернуться во Францию, в Лигу 2. Я хотел снова почувствовать вкус игры в футбол. В Цюрихе игровой проект мне не особо подходил, было много прямолинейной, физической игры. А я, воспитанник «Лиона», – это не тот футбол, который приносил мне удовольствие. Появился клуб «Александрия». Они прислали мне множество видео своих матчей. Я увидел, что это команда, которая играет в пас, выходит от своих ворот, много движений. Я действительно хотел спортивный проект, чтобы раскрепоститься и снова найти эту страсть к футболу. Потому что я был немного разочарован футболом. Нужно было найти способ снова полюбить игру.

– Контекст совсем не повлиял?

– Потом, да, я все же беспокоился о контексте. Сначала моя семья, моя девушка были очень напуганы, что я еду в Украину. Я знал игроков, которые там выступали. Они описали мне ситуацию, как это проходит с войной, как выглядит повседневная жизнь... Александрия – совсем маленький город, там особо нечего делать. И с начала войны там никогда ничего не происходило. Ни одной бомбардировки, ни ракеты, ни дрона. Город действительно безопасный. Так что я сказал себе: почему бы и нет.

– В переговорах вы просили гарантии на случай, если что-то случится?

– Да, конечно, ты спрашиваешь гарантии. Ты подписываешься, зная, куда идешь. Но если завтра случается что-то очень серьезное и твоя жизнь под угрозой, ты можешь покинуть страну. Но клуб уже не обязан тебе платить. Допустим, в городе произойдет бомбардировка, я не буду больше чувствовать себя в безопасности и придется вернуться во Францию ради моего блага – я могу это сделать. Я разрываю контракт, и на этом все заканчивается.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Помните свой первый день в Украине?

– Мы возвращались со сборов в Турции. Но в Украину нельзя лететь самолетом. Поэтому либо через Молдову, либо через Польшу. Мы в итоге прилетели в Польшу, в Краков. Потом автобусом до границы. И там нужно пройти таможню обеих стран. Это занимает огромное количество времени, чтобы въехать в Украину. Там ты остаешься минимум два часа. Мы потратили день, чтобы добраться до Александрии. Приехали вечером, поэтому я особо ничего не увидел.

Но я помню, сразу прозвучала сирена. Я спросил, что мне делать в таких случаях. Мне ответили самым естественным образом: «Ты ничего не делаешь. Слушаешь сирены и продолжаешь жить». Но в остальном то, что мне говорили, оказалось правдой: в моем городе действительно ничего не происходит. В целом люди в Украине живут нормально. Все открыто. Как будто живешь во Франции. Люди работают, занимаются своими делами. Мы спокойно идем на тренировку. Я живу так, словно я в Швейцарии или во Франции. Что отличается – это сирены, три-четыре раза в день, чтобы предупредить население. Иногда доходит до восьми. Это для того, чтобы предупредить, что ракета или дрон пролетает над твоей головой.

Первая неделя, когда я приехал, это казалось немного странным. Особенно ночью, когда слышишь, думаешь: «А! Это мой черед...» Но со временем привыкаешь. У меня была возможность поехать в Киев, где все сложнее. Там часто происходят бомбардировки. И видишь разрушенные здания, взорванные машины. Я увидел реальность. В Telegram нам сообщают обо всем, что происходит в Украине, в прямом эфире. Целый день ты знаешь, что происходит. То, что вы видите во Франции, немного искажено, потому что жертвы действительно есть каждый день.

– За девять месяцев вашего пребывания, вам страшно было хоть раз?

– Да, только один раз. Когда мы поехали играть в Одессу, город, подвергавшийся бомбардировкам, стратегическую точку для обеих сторон. Меня предупредили, что там бывают обстрелы, и сначала я не особо хотел туда ехать. Но все же поехал. Десять часов на автобусе из Александрии. Мы подъехали к отелю, я вышел из автобуса и услышал звук, которого никогда в жизни не слышал. На самом деле, русская ракета была запущена, чтобы бомбить город, и Украина ответила. И получилось ракета против ракеты в небе. Все взорвалось. Удар был настолько сильным, что все машины на земле начали сигналить, земля задрожала...

Я был немного в шоке. Мне понадобилось 30 минут, чтобы осознать, что произошло. Потом мы пошли в бункер отеля. Потом все успокоилось. На самом деле, я не испугался, но был шокирован тем, что увидел и услышал. Я также помню, как однажды мы остановились на трассе во время поездки. И тут же на заправке остановились четыре танка. Танки, которые видишь только в видеоиграх! Это было безумие, с пулеметами. Такие вещи напоминают, что ты находишься в стране, где идет война. Например, также первый раз, когда я сел в поезд, я видел, как садились солдаты, возвращавшиеся с фронта.

– У вас есть товарищи по команде, которые покинули клуб, чтобы воевать?

– Нет, но у многих украинских игроков есть родственники или близкие друзья, которые ушли на фронт, и которых они не видели уже два-три года... У некоторых родителей моих партнеров по команде больше нет, потому что они ушли на войну и никогда не вернулись – их убили, они пропали или были взяты в плен... Несколько человек из клуба потеряли свой дом или машину, потому что их взорвало...

Getty Images/Global Images Ukraine

– Как проходит матч чемпионата?

– Ты играешь в 13, 15 и 18 часов... (Прерывает свою фразу) Слушай, не знаю, услышишь ли ты, но сейчас тут сирена! (Возвращается к вопросу) Так вот, для матчей надо понимать, что есть комендантский час, время которого зависит от города. Поэтому вечером играть нельзя, из соображений безопасности. На стадионах максимум 2000 зрителей. Но в остальном все классически. С особым протоколом: мы выходим с флагом Украины на плечах. Затем звучит гимн Украины, потом музыка в память о тех, кто на войне и кто погиб.

И затем всегда есть солдат, который воевал, вернулся потому, что потерял руку, ногу или больше не может воевать, который дает первый удар по мячу. И матч начинается. Но если во время игры звучит сирена, матч останавливается. Болельщики прячутся в бункерах, а мы – в раздевалке. Иногда это длится час, два, три... И бывает, что тревога звучит три раза за один матч. Потенциально это может длиться восемь часов! Максимум у меня было между четырьмя и пятью часами на один матч. Потом Украинская федерация спрашивает у двух клубов, хотят ли они продолжать.

– У вас контракт заканчивается в следующем году, и вы знаете, что этот опыт временный: что этот период вашей карьеры изменит в вашей жизни?

– Это смесь всего. До войны много иностранцев приезжало играть в Украину, потому что чемпионат был довольно престижным, с уровнем. С начала войны, конечно, уровень чуть ниже, но он остается конкурентным, с меньшим количеством иностранцев. Но в тот момент, когда ты соглашаешься приехать, украинцы воспринимают это как акт мужества. Когда ты иностранец, они делают все, чтобы поставить тебя в лучшие условия. Как только тебе что-то нужно, ты просишь – и получаешь сразу. Они действительно дают очень много любви. Всегда стараются, чтобы ты чувствовал себя как можно лучше.

С тех пор, как я в Украине, меня никогда так не принимали. Даже со стороны болельщиков, когда они приходят, чтобы поздороваться, попросить фото... Я видел болельщиков, которые плакали. Потому что когда мы играем в футбол – это просто удовольствие. Это как будто война останавливается для них на 90 минут. Это меня удивило. Но, конечно, я повзрослел... И мое видение жизни... Я еще больше осознаю счастье быть в такой стране, как Франция, в безопасности, где можно быть спокойным каждый день, не жить со стрессом, страхом потерять близкого или быть разбомбленным.

Твое видение жизни полностью меняется. Ты становишься проще. Ты понимаешь, что жизнь – это не только деньги, красивые вещи... Ты осознаешь, что можешь быть счастливым с малым. Просто быть рядом, быть с людьми, есть вместе, играть вместе, быть спокойным и в безопасности. Многое изменилось. И также я осознал счастье иметь родителей, братьев, сестер, ребенка. Когда ты достаточно сдержанный, не привык раскрывать свои чувства, ты начинаешь дарить больше любви, чем раньше, потому что понимаешь счастье того, что все твои близкие еще здесь. В жизни можно поссориться, это со всеми случается. Но теперь ты дважды подумаешь. Ты больше себя сдерживаешь. Это все эти мелочи... Ты также приобретаешь этот дух солидарности, коллектива, взаимопомощи, подтягивания людей вверх. Вот это действительно изменилось.

Источник: Eurosport.fr. Перевод и адаптация: Sport.ua