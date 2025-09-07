С удалением кипера. Сыграно 3 матча MLS
Чемпионат США и Канады по футболу продолжается
В ночь с 6 на 7 сентября 2025 года состоялись очередные поединки MLS.
Всего в Северной Америке было сыграно 3 матча.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сент-Луис Сити сыграл вничью с Далласом, в составе которого на 16-й минуте был удален вратарь. Хьюстон Динамо также расписало ничью с Лос-Анджелес Гелакси, а Чикаго Файр в голевом противостоянии одолел Нью-Ингленд Революшн.
MLS. 7 сентября
Сент-Луис Сити – Даллас – 1:1
Голы: Помпеу, 32 – Муса, 35
Удаление: Коллоди, 16
Хьюстон Динамо – Лос-Анджелес Гелакси – 1:1
Голы: Понсе, 35 – Санабрия, 90+9
Чикаго Файр – Нью-Ингленд Революшн – 3:2
Голы: Бамба, 2, Цинкернагель, 10, Куйперс, 68 – Миллер, 78, Хиль, 90+4 (пен.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ПСЖ недовольны отношением к своей звезде
Коуч английской команды поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ