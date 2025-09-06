Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 12:31 | Обновлено 06 сентября 2025, 12:32
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией

Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию

УАФ. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за травмы. Об этом сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола:

«После мышечной травмы, которую Цыганков получил в клубе, хавбек не успеет восстановиться до второго матча отбора ЧМ-2026 против Азербайджана и вынужден вернуться в расположение каталонской команды».

Накануне, 5 сентября, состоялся матч первого тура квалификации к ЧМ-2026, в котором «сине-желтая» команда потерпела поражение от Франции со счетом 0:2. Цыганков не попал в заявку на этот поединок из-за повреждения – ожидалось, что он успеет восстановиться ко второму туру отбора.

Однако, травма оказалась серьезней, чем предполагалось ранее, потому футболист не сможет помочь сборной 9 сентября. В этот день подопечные Сергея Реброва на Республиканском стадионе в Баку сыграют против Азербайджана.

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не думаю, что ничья была бы закономерным результатом»
У ПСЖ разозлились на Дидье Дешама после матча Франция – Украина
Модрич сыграл очередной матч за Хорватию. Сколько у него игр в целом?
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Франция Азербайджан - Украина Виктор Цыганков Украинская ассоциация футбола травма
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
