Илья ЗАБАРНЫЙ: «Надо понимать, что когда есть момент, нужно забивать»
Защитник сборной Украины прокомментировал поражение Франции в матче квалификации ЧМ
Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение команде Франции в матче квалификации ЧМ-2026 (0:2):
– Почему не удалось дожать соперника, хотя очень старались?
– Сегодня была тяжелая игра, но интересная. Надо понимать, что когда есть момент, нужно забивать. В таких матчах много стопроцентных моментов не будет.
Не забили, могли, есть над чем работать, как обычно. Проанализируем и будем двигаться вперед. У нас следующая игра очень важная. У нас осталось три дня, потому восстановление и работаем.
– Делали ли ставку именно на 2-й тайм?
– Конечно, сначала мы не делали ставку ни на один тайм. Но это футбол, может случиться что угодно.
В 1-м тайме, я считаю, сыграли хорошо, во 2-м уже стали играть еще увереннее, имели хорошие моменты, я считаю, но просто не забили. Соперник забил 2-й мяч, и уже стало тяжело отыграться.
Но сегодня действительно была команда. Все боролись, создавали хорошие моменты. Но, я же говорю, есть над чем работать. Я думаю, что в следующем матче надо уже решать.
– Что в перерыве сказал Сергей Станиславович, что так побежали?
– Ничего особенного. Что мы хорошо оборонялись, но надо выходить более агрессивно вперед и играть на атаке, завершать атаки – то, что мы и мы делали во 2-м тайме.
Видеообзор матча Украина – Франция (0:2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер не вызван на сентябрьские матчи
Александр пробудет в статусе абсолютного чемпиона до конца года