Илья ЗАБАРНЫЙ: «Надо понимать, что когда есть момент, нужно забивать»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение команде Франции в матче квалификации ЧМ-2026 (0:2):

– Почему не удалось дожать соперника, хотя очень старались?

– Сегодня была тяжелая игра, но интересная. Надо понимать, что когда есть момент, нужно забивать. В таких матчах много стопроцентных моментов не будет.

Не забили, могли, есть над чем работать, как обычно. Проанализируем и будем двигаться вперед. У нас следующая игра очень важная. У нас осталось три дня, потому восстановление и работаем.

– Делали ли ставку именно на 2-й тайм?

– Конечно, сначала мы не делали ставку ни на один тайм. Но это футбол, может случиться что угодно.

В 1-м тайме, я считаю, сыграли хорошо, во 2-м уже стали играть еще увереннее, имели хорошие моменты, я считаю, но просто не забили. Соперник забил 2-й мяч, и уже стало тяжело отыграться.

Но сегодня действительно была команда. Все боролись, создавали хорошие моменты. Но, я же говорю, есть над чем работать. Я думаю, что в следующем матче надо уже решать.

– Что в перерыве сказал Сергей Станиславович, что так побежали?

– Ничего особенного. Что мы хорошо оборонялись, но надо выходить более агрессивно вперед и играть на атаке, завершать атаки – то, что мы и мы делали во 2-м тайме.

Видеообзор матча Украина – Франция (0:2)