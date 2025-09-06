СУДАКОВ: «Не обратил внимание на Олисе. Думал, наши опорники переберут»

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение команды в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Франции (0:2):

«Если говорить о первом тайме, то было очень сложно. Мы, наверное, не так агрессивно играли в отборе, очень низко садились, много что позволяли сделать сопернику. Когда даже отбирали мяч, то было очень сложно идти в атаку, потому что 8–9 человек в своей штрафной, они очень быстро накрывают. Сложно.

Во втором тайме решили более агрессивно играть с мячом и без мяча, выше прессинговать. В принципе, имели моменты, могли забивать. Не повезло. Мы понимаем, какой уровень у этих футболистов. Килиан Мбаппе – это футболист другого уровня. Ему достаточно полумомента, чтобы его использовать.

То же самое и про гол Олисе в первом тайме. Футболист невероятного уровня. Им не нужно много моментов, чтобы их реализовать.

Немного не добежал при первом пропущенном? Я видел, что там бежит Тчуамени, и не обратил внимание на Олисе и уже не успевал, потому что думал, что наши опорники переберут, но все наши защитники сконцентрировались на атакующем футболисте, который был с мячом».

