Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров пояснил, почему Украина проиграла Франции в матче квалификации ЧМ
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 00:15 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:16
3

Ребров пояснил, почему Украина проиграла Франции в матче квалификации ЧМ

5 сентября сине-желтые потерпели поражение от французов со счетом 0:2

Ребров пояснил, почему Украина проиграла Франции в матче квалификации ЧМ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение команды в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Франции (0:2):

«Как оцениваю игру? Тяжелая игра. Мы все понимали, мы играли против одной из лучших футбольных команд мира. Все игроки очень высокого уровня. Все старались, были моменты. К сожалению, их было не так много, недостаточно. Надо реализовывать. Но сейчас очень важна следующая игра. Пытались сделать результат, потеряли очки, но надо готовиться уже к следующей игре.

Чем удивили соперники? Ничем. Сборная Франции – как сборная Франции. Они контролируют мяч, создают, они очень быстро меняют темп игры и на это сложно реагировать. Там игроки очень высокого уровня и с очень высокой скоростью, поэтому защитникам очень трудно играть.

Как настроили команду на второй тайм? Ну, в первом тайме, к сожалению, мы доходили до штрафной площадки, но ничего не создавали. В этом была действительно очень большая проблема. Во втором тайме могли забить. Что нужно добавить – с такими командами должны завершать атаки.

Изменился ли план на игру после первого пропущенного? Вы сами видели, что, к сожалению, после первого пропущенного мы начинаем играть лучше. Наверное, это психология игроков. Но на поле, когда ты играешь против топ-футболистов, то очень трудно, как это было, например, с Бельгией. Поэтому после пропущенного стали контролировать мяч. Но, как я говорил, в первом тайме проблема была в том, что мы не завершали атаки».

В одном квартете Украина и Франция выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. Уже 9 сентября сине-желтые сыграют в Баку против азербайджанцев.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
