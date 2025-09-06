Ребров пояснил, почему Украина проиграла Франции в матче квалификации ЧМ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение команды в матче квалификации чемпионата мира 2026 против Франции (0:2):

«Как оцениваю игру? Тяжелая игра. Мы все понимали, мы играли против одной из лучших футбольных команд мира. Все игроки очень высокого уровня. Все старались, были моменты. К сожалению, их было не так много, недостаточно. Надо реализовывать. Но сейчас очень важна следующая игра. Пытались сделать результат, потеряли очки, но надо готовиться уже к следующей игре.

Чем удивили соперники? Ничем. Сборная Франции – как сборная Франции. Они контролируют мяч, создают, они очень быстро меняют темп игры и на это сложно реагировать. Там игроки очень высокого уровня и с очень высокой скоростью, поэтому защитникам очень трудно играть.

Как настроили команду на второй тайм? Ну, в первом тайме, к сожалению, мы доходили до штрафной площадки, но ничего не создавали. В этом была действительно очень большая проблема. Во втором тайме могли забить. Что нужно добавить – с такими командами должны завершать атаки.

Изменился ли план на игру после первого пропущенного? Вы сами видели, что, к сожалению, после первого пропущенного мы начинаем играть лучше. Наверное, это психология игроков. Но на поле, когда ты играешь против топ-футболистов, то очень трудно, как это было, например, с Бельгией. Поэтому после пропущенного стали контролировать мяч. Но, как я говорил, в первом тайме проблема была в том, что мы не завершали атаки».

В одном квартете Украина и Франция выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. Уже 9 сентября сине-желтые сыграют в Баку против азербайджанцев.