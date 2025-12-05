Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсен Венгер поддержал расширение числа участников ЧМ
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 01:49 | Обновлено 05 декабря 2025, 01:50
Арсен Венгер поддержал расширение числа участников ЧМ

Экс-тренер поддержал новый формат турнира

Арсен Венгер поддержал расширение числа участников ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер считает, что расширение чемпионата мира с 32 до 48 участников является «естественной эволюцией».

«Я уверен, что формат с 48 сборными – оптимальный. Это все еще менее 25% от общего числа стран – членов ФИФА.

Оставшиеся 75% все так же не попадают на турнир. Например, Китай и Индия – а это почти три миллиарда человек», – отметил Венгер.

В 2026 году чемпионат мира впервые состоится по обновленному формату.

5 декабря в 19:00 (по киевскому времени) в Kennedy Center в Вашингтоне пройдет жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 по футболу.

Во время жеребьевки 48 сборных будут поделены на 8 групп по 4 команды. Среди них – сборная Украины как участник плей-офф квалификации.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026. Текстовая трансляция
Арсен Венгер ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира
Михаил Олексиенко Источник
