Арсен Венгер поддержал расширение числа участников ЧМ
Экс-тренер поддержал новый формат турнира
Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер считает, что расширение чемпионата мира с 32 до 48 участников является «естественной эволюцией».
«Я уверен, что формат с 48 сборными – оптимальный. Это все еще менее 25% от общего числа стран – членов ФИФА.
Оставшиеся 75% все так же не попадают на турнир. Например, Китай и Индия – а это почти три миллиарда человек», – отметил Венгер.
В 2026 году чемпионат мира впервые состоится по обновленному формату.
5 декабря в 19:00 (по киевскому времени) в Kennedy Center в Вашингтоне пройдет жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 по футболу.
Во время жеребьевки 48 сборных будут поделены на 8 групп по 4 команды. Среди них – сборная Украины как участник плей-офф квалификации.
