Чемпионат мира05 сентября 2025, 23:53 |
377
1
51-й мяч за Францию. Гол Мбаппе в ворота Украины поставил точку в матче
Забитый мяч Килиана стал вторым и последним в этой встрече
05 сентября 2025, 23:53 |
377
1
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил второй мяч в ворота Украины.
5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Для Мбаппе забитый мяч в ворота «сине-желтых» стал 51-м за «Ле бле» в 90 матчах. Также француз отдал 37 ассистов.
В целом в карьере 26-летнего Килиана этот гол стал 557-м результативным действием (388 голов, 169 ассистов) в 536 поединках за клуб и сборную.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 сентября 2025, 20:25 10
Форвард киевского «Динамо» дал интервью после перехода в чемпионат Украины
Футбол | 05 сентября 2025, 07:39 1
Умер Джорджио Армани
Футбол | 06.09.2025, 00:15
Футбол | 05.09.2025, 07:01
Бокс | 05.09.2025, 05:44
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
в среднем 0,41 ассиста - это вышка, учитывая что в 2-3 раза передачу сделать сложнее, чем замкнуть
Популярные новости
04.09.2025, 07:03 5
05.09.2025, 07:08 7
05.09.2025, 06:55 10
04.09.2025, 07:08 15
Бокс
04.09.2025, 15:43 328
05.09.2025, 20:31 95
05.09.2025, 05:06 2