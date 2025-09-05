51-й мяч за Францию. Гол Мбаппе в ворота Украины поставил точку в матче

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил второй мяч в ворота Украины.

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Для Мбаппе забитый мяч в ворота «сине-желтых» стал 51-м за «Ле бле» в 90 матчах. Также француз отдал 37 ассистов.

В целом в карьере 26-летнего Килиана этот гол стал 557-м результативным действием (388 голов, 169 ассистов) в 536 поединках за клуб и сборную.