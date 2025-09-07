Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Испания
07 сентября 2025, 00:21 |
677
1

Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии

Тибо порекомендовал кандидатуру Франса Гонсалеса

07 сентября 2025, 00:21 |
677
1
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа готовится продлить контракт с мадридским «Реалом» на два года.

По информации испанских СМИ, Куртуа уже нашел себе замену на будущее и поговорил с руководством «бланкос». Вратарь посоветовал «Реалу» обратить внимание на кандидатуру воспитанника клуба Фран Гонсалеса и не упомянул об Андрее Лунине.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах мадридского «Реала». Хаби хочет видеть в клубе молодого вратаря, который постепенно завоюет стартовое место в составе – свою идею тренер уже донес до Флорентино Переса и Тибо Куртуа.

По теме:
Два английских гранда нацелились на вингера Реала
В Барселоне определились с будущим Левандовски
Барселона потеряла четырех футболистов во время международного перерыва
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Фран Гонсалес
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки
Футбол | 06 сентября 2025, 19:22 9
ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки
ФОТО. Футболист Динамо засветился в компании роскошной блондинки

Владимир Бражко счастлив в новых отношениях

Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Футбол | 07 сентября 2025, 00:25 0
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных

Сейчас аргентинец и португалец делят второе место в списке бомбардиров отбора ЧМ

Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Футбол | 06.09.2025, 18:59
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06.09.2025, 08:25
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Футбол | 06.09.2025, 07:30
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Deich
Куртуа навіть на морду типовий тинтобрас....
Ответить
0
Популярные новости
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 11
Бокс
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 298
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 2
Бокс
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем