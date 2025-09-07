Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа готовится продлить контракт с мадридским «Реалом» на два года.

По информации испанских СМИ, Куртуа уже нашел себе замену на будущее и поговорил с руководством «бланкос». Вратарь посоветовал «Реалу» обратить внимание на кандидатуру воспитанника клуба Фран Гонсалеса и не упомянул об Андрее Лунине.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах мадридского «Реала». Хаби хочет видеть в клубе молодого вратаря, который постепенно завоюет стартовое место в составе – свою идею тренер уже донес до Флорентино Переса и Тибо Куртуа.