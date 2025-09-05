5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.

Встреча состоится на стадионе Тарчиньский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Sport.ua предлагает вашему вниманию фото арены, на котором сыграют украинцы и французы!

В одном квартете Украина и Франция выступают вместе с Азербайджаном и Исландией.

ФОТО. Как выглядит стадион во Вроцлаве перед матчем Украина – Франция

Getty Images/Global Images Ukraine

