ВИДЕО. Сборная Украины вышла на разминку перед матчем с Францией
Уже в 21:45 сине-желтые начнут поединок первого тура квалификации ЧМ-2026
5 сентября состоится матч первого тура квалификационно группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Поединок пройдет на стадионе Тарчински Арена в польском городе Вроцлав. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Сине-желтые уже вышли на разминку перед стартом противостояния.
Старт сборной Украины: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Зинченко, Калюжный, Ярмолюк, Гуцуляк, Судаков, Зубков, Довбик.
