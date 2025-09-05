Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сборная Украины вышла на разминку перед матчем с Францией
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 21:27 |
ВИДЕО. Сборная Украины вышла на разминку перед матчем с Францией

Уже в 21:45 сине-желтые начнут поединок первого тура квалификации ЧМ-2026

05 сентября 2025, 21:27 |
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября состоится матч первого тура квалификационно группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок пройдет на стадионе Тарчински Арена в польском городе Вроцлав. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые уже вышли на разминку перед стартом противостояния.

Старт сборной Украины: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Зинченко, Калюжный, Ярмолюк, Гуцуляк, Судаков, Зубков, Довбик.

ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила от Франции уже на 10-й минуте
ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн страны перед матчем с Францией
Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
видео сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
