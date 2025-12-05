Забарный не обрадуется решению ПСЖ. Один из самых дорогих трансферов
Бафоде Диаките может стать конкурентом Ильи во французском клубе
Французский центрбек «Борнмута» Бафоде Диаките стал одним из главных открытий этого сезона в АПЛ, привлекая внимание топ-клубов Европы.
Особенно настойчиво за 24-летним защитником следит «ПСЖ», где Луис Энрике видит в нем идеальное усиление линии защиты, где играет украинец Илья Забарный. Тренеру импонирует универсальность Диаките, его умение действовать как в центре обороны, так и на флангах, а также мощь, агрессивность и уверенная игра с мячом.
«Борнмут» не спешит расставаться с одним из своих лидеров, ведь трансферная стоимость французского таланта стремительно растет. Летом за игрока может разгореться серьезная борьба, а «ПСЖ» готовится сделать одно из крупнейших предложений в своей новейшей истории.
