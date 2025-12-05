Забарный не обрадуется решению ПСЖ. Один из самых дорогих трансферов

Французский центрбек «Борнмута» Бафоде Диаките стал одним из главных открытий этого сезона в АПЛ, привлекая внимание топ-клубов Европы.

Особенно настойчиво за 24-летним защитником следит «ПСЖ», где Луис Энрике видит в нем идеальное усиление линии защиты, где играет украинец Илья Забарный. Тренеру импонирует универсальность Диаките, его умение действовать как в центре обороны, так и на флангах, а также мощь, агрессивность и уверенная игра с мячом.

«Борнмут» не спешит расставаться с одним из своих лидеров, ведь трансферная стоимость французского таланта стремительно растет. Летом за игрока может разгореться серьезная борьба, а «ПСЖ» готовится сделать одно из крупнейших предложений в своей новейшей истории.