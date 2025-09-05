«Надо брать пример со Словакии». Цихмейструк – об игре против Франции

Бывший игрок национальной сборной Украины Эдуард Цихмейструк в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает от стартового матча в отборе на ЧМ 2026 года между подопечными Сергея Реброва и французами в польском Вроцлаве:

– Будет очень трудно. Но нужно верить в чудо и приложить усилия, чтобы произошла приятная неожиданность во Вроцлаве. Примером должны служить словаки, которые сенсационно одолели немцев.

– Чем сегодня Сергей Ребров может удивить своего французского коллегу Дешама? Играть в пять защитников?

– Знаете, нужно быть в середине команды, чтобы дать исчерпывающий совет. Потому что только тренерский штаб в курсе, кто в каком состоянии находится. Что касается тактической схемы, то это не существенно. На мой взгляд, главное, чтобы футболист выполнил установку, был настроен сыграть в свою силу. Тогда можно ожидать, что все будет хорошо.

– По вашему мнению, какие позиции в национальной сборной Украины являются проблемными?

– На эту тему можно долго дискутировать. Только не стоит сравнивать выступления сборных на клубном уровне и с тем же отбором на чемпионат мира. Это разные турниры с разным уровнем ответственности. Речь же идет о спортивной чести страны. Поэтому здесь и настрой совсем другой, что в какой-то степени сказывается на действиях футболистов.

– Кстати, руководитель немецкой сборной Нагельсман сенсационное поражение подопечных от словаков объяснил тем, что не все выкладывались на 100 процентов.

– У французов более опытные игроки, и они себе этого не позволят. Но для меня более важно, чтобы сегодня наши ребята были максимально мотивированы, горели желанием сыграть через не могу.

Ранее Ребров обратился к болельщикам сборной Украины с важным заявлением.