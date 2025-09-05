Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров обратился к болельщикам сборной Украины с важным заявлением
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 14:37 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:48
1361
3

Главный тренер «сине-желтых» подчеркнул значение матчей в квалификации на чемпионат мира

В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Команды сыграют на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» во Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по Киеву.

Накануне этого противостояния главный тренер «сине-желтой» команды Сергей Ребров обратился к болельщикам национальной сборной:

«Начало этой осенью несет с собой очень важное событие – старт нашей квалификационной группы к ЧМ-2026.

В пятницу мы сыграем первую из шести сверхважных игр, которую, к сожалению, мы не можем проводить дома, перед нашими болельщиками, именно в нашей стране.

Однако за последние несколько лет наши фанаты создают для нас как можно домашнюю атмосферу в разных европейских городах и странах.

Впереди нас ждет очень важная осень, и я уверен, что ваша поддержка в течение следующих месяцев будет очень важна и безгранично поможет команде достичь нашей цели выхода на этот турнир!» – написал Ребров в социальных сетях.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: Instagram
