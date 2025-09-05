Рух добавил в заявку украинского вингера Карпат
Илья Квасница вернется в львовский клуб
Львовский «Рух» заявил украинского вингера «Карпат» Илью Квасницу.
Последние полгода 22-летний футболист провел в составе «Карпат», куда прошлой зимой перебрался из «Руха». За 9 сыгранных матчейон успел отличиться 3 голевыми передачами.
Илья будет выступать за «Рух» под 14-м номером.
Квасница является воспитанником «Руха». За взрослую команду успел провести 58 матчей, в которых успел отличиться 13 голами и 12 голевыми передачами. Также на счету вызовы в юношеские и молодежные сборные Украины.
Ранее сообщалось о том, что Евгений Пастух покинул «Рух».
