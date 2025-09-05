ОФИЦИАЛЬНО. Рух потерял очередного футболиста. Его сватают в ЛНЗ

Львовский Рух официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Евгением Пастухом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Рух» благодарен Евгению Пастуху за профессионализм и длительное сотрудничество и желает игроку успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Полузащитник присоединился к «желто-черным» в июле 2021 года. В сезонах 2021/22 и 2022/23 стал чемпионом Украины среди юниоров в составе Руха U-19. Всего в юношеской команде провел 35 матчей, забив 3 гола. Также имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА (6 матчей, 1 гол).

За главную команду Руха Евгений провел 58 матчей во всех турнирах и отличился 5 голами и 4 ассистами.

По информации украинских СМИ 21-летний полузащитник продолжит карьеру в расположении ЛНЗ, куда его лично пригласил Виталий Пономарев, возглавивший первую команду «фиолетовых» перед стартом нынешнего сезона УПЛ.