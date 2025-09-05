Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон продлит контракты с четырьмя игроками. Среди них – Миколенко
Англия
05 сентября 2025, 16:45 | Обновлено 05 сентября 2025, 17:07
906
0

Эвертон продлит контракты с четырьмя игроками. Среди них – Миколенко

Сперва Пикфорд, а потом – украинец

05 сентября 2025, 16:45 | Обновлено 05 сентября 2025, 17:07
906
0
Эвертон продлит контракты с четырьмя игроками. Среди них – Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

По информации The Athletic, Эвертон на ближайшее время планирует переговоры о продлении контрактов с рядом ключевых игроков.

Первым на очереди многолетний основной вратарь ливерпульской команды Джордан Пикфорд. Его договор завершается через два года, но клуб хочет отблагодарить кипера за хорошие выступления и продлить контракт на новых условиях.

Далее в планах Эвертона новый контракт украинского защитника Виталия Миколенко. Игрок может стать свободным агентом летом 2026 года, поэтому затягивать переговоры клуб не планирует.

Кроме Виталия, Эвертон начнет переговоры с Джеймсом Тарковски и Джеймсом Гарднером.

В нынешнем сезоне 26-летний Миколенко провел 2 матча.

По теме:
Нашлось место для Шевченко. Как менялись трансферные рекорды в АПЛ
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике
Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига Джордан Пикфорд
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил. Шахтер готов оформить самый дорогой трансфер года
Футбол | 05 сентября 2025, 10:58 8
Романо подтвердил. Шахтер готов оформить самый дорогой трансфер года
Романо подтвердил. Шахтер готов оформить самый дорогой трансфер года

Горняки нацелились на покупку Габриэля Мека

Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05 сентября 2025, 10:05 19
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери

Матч пройдет 5 сентября в 21:45

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 16:45
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 05.09.2025, 17:34
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
05.09.2025, 07:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем