Эвертон продлит контракты с четырьмя игроками. Среди них – Миколенко
Сперва Пикфорд, а потом – украинец
По информации The Athletic, Эвертон на ближайшее время планирует переговоры о продлении контрактов с рядом ключевых игроков.
Первым на очереди многолетний основной вратарь ливерпульской команды Джордан Пикфорд. Его договор завершается через два года, но клуб хочет отблагодарить кипера за хорошие выступления и продлить контракт на новых условиях.
Далее в планах Эвертона новый контракт украинского защитника Виталия Миколенко. Игрок может стать свободным агентом летом 2026 года, поэтому затягивать переговоры клуб не планирует.
Кроме Виталия, Эвертон начнет переговоры с Джеймсом Тарковски и Джеймсом Гарднером.
В нынешнем сезоне 26-летний Миколенко провел 2 матча.
