Эвертон продлит контракты с четырьмя игроками. Среди них – Миколенко

По информации The Athletic, Эвертон на ближайшее время планирует переговоры о продлении контрактов с рядом ключевых игроков.

Первым на очереди многолетний основной вратарь ливерпульской команды Джордан Пикфорд. Его договор завершается через два года, но клуб хочет отблагодарить кипера за хорошие выступления и продлить контракт на новых условиях.

Далее в планах Эвертона новый контракт украинского защитника Виталия Миколенко. Игрок может стать свободным агентом летом 2026 года, поэтому затягивать переговоры клуб не планирует.

Кроме Виталия, Эвертон начнет переговоры с Джеймсом Тарковски и Джеймсом Гарднером.

В нынешнем сезоне 26-летний Миколенко провел 2 матча.