Колумбия – Боливия – 3:0. С голом Хамеса. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч 17-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Колумбии и Боливии.

Встречу принимал «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез» в Барранкилье. Стартовый свисток прозвучал в 02:30 по Киеву.

Хозяева поля добыли уверенную победу, разгромив своего соперника со счетом 3:0.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Колумбия – Боливия – 3:0

Голы: Хамес Родригес, 31, Кордоба, 74, Кинтеро, 83

Видеообзор матча: