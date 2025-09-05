Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Колумбия – Боливия – 3:0. С голом Хамеса. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 14:24
Смотрите видеообзор матча квалификации на чемпионат мира в Южной Америке

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Колумбии

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч 17-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Колумбии и Боливии.

Встречу принимал «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез» в Барранкилье. Стартовый свисток прозвучал в 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли уверенную победу, разгромив своего соперника со счетом 3:0.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Колумбия – Боливия – 3:0

Голы: Хамес Родригес, 31, Кордоба, 74, Кинтеро, 83

Видеообзор матча:

