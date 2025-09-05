Колумбия – Боливия – 3:0. С голом Хамеса. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации на чемпионат мира в Южной Америке
В пятницу, 5 сентября, состоялся матч 17-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Колумбии и Боливии.
Встречу принимал «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез» в Барранкилье. Стартовый свисток прозвучал в 02:30 по Киеву.
Хозяева поля добыли уверенную победу, разгромив своего соперника со счетом 3:0.
Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026
Колумбия – Боливия – 3:0
Голы: Хамес Родригес, 31, Кордоба, 74, Кинтеро, 83
Видеообзор матча:
