Уругвай разгромил Перу, Колумбия забила три Боливии
В Южной Америке сыграли матчи квалификации чемпионата мира
5 сентября в квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке встретились Уругвай и Перу.
Уругвайцы уверенно начали игру и уже на 14-й минуте открыли счет в матче. Отличился форвард мексиканской "Америки" Родриге Аггиро.
Во втором тайме уругвайцы забили еще дважды. Сначала забил Хорхиан де Арраскета, а точку в матче положил Федерико Виньяс.
Колумбия также одержала уверенную победу над Боливией – 3:0, а Парагвай расписал мировую ничью с Эквадором – 0:0.
Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026
Уругвай – Перу – 3:0
Голы: Аггиро, 14, Арраскета, 58, Виньяс, 80
Колумбия – Боливия – 3:0
Голы: Родригес, 31, Кордоба, 74, Кинтеро, 83
Парагвай – Эквадор – 0:0
