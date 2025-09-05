Уругвай разгромил Перу, Колумбия забила три Боливии

5 сентября в квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке встретились Уругвай и Перу.

Уругвайцы уверенно начали игру и уже на 14-й минуте открыли счет в матче. Отличился форвард мексиканской "Америки" Родриге Аггиро.

Во втором тайме уругвайцы забили еще дважды. Сначала забил Хорхиан де Арраскета, а точку в матче положил Федерико Виньяс.

Колумбия также одержала уверенную победу над Боливией – 3:0, а Парагвай расписал мировую ничью с Эквадором – 0:0.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Уругвай – Перу – 3:0

Голы: Аггиро, 14, Арраскета, 58, Виньяс, 80

Колумбия – Боливия – 3:0

Голы: Родригес, 31, Кордоба, 74, Кинтеро, 83

Парагвай – Эквадор – 0:0