Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Уругвай
05.09.2025 02:30 – FT 3 : 0
Перу
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 05:31 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:32
Уругвай разгромил Перу, Колумбия забила три Боливии

В Южной Америке сыграли матчи квалификации чемпионата мира

05 сентября 2025, 05:31 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:32
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября в квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке встретились Уругвай и Перу.

Уругвайцы уверенно начали игру и уже на 14-й минуте открыли счет в матче. Отличился форвард мексиканской "Америки" Родриге Аггиро.

Во втором тайме уругвайцы забили еще дважды. Сначала забил Хорхиан де Арраскета, а точку в матче положил Федерико Виньяс.

Колумбия также одержала уверенную победу над Боливией – 3:0, а Парагвай расписал мировую ничью с Эквадором – 0:0.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Уругвай – Перу – 3:0

Голы: Аггиро, 14, Арраскета, 58, Виньяс, 80

Колумбия – Боливия – 3:0

Голы: Родригес, 31, Кордоба, 74, Кинтеро, 83

Парагвай – Эквадор – 0:0

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Federico Vinas (Уругвай).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Агирре (Уругвай).
По теме:
Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»
КУНДЕ: «Мы помним, что в Польше у сборной Украины будет поддержка фанатов»
Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили
