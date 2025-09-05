Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уругвай – Перу – 3:0. Уверенный разгром. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Уругвай
05.09.2025 02:30 – FT 3 : 0
Перу
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 13:55 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:25
42
0

Смотрите видеообзор матча квалификации на чемпионат мира в Южной Америке

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Уругвая

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч 17-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Уругвая и Перу.

Встречу принимал «Эстадио Центарио» в Монтевидео. Стартовый свисток прозвучал в 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли уверенную победу, разгромив своего соперника со счетом 3:0.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Уругвай – Перу – 3:0

Голы: Аггиро, 14, Арраскета, 58, Виньяс, 80

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Federico Vinas (Уругвай).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Агирре (Уругвай).
Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ
Колумбия – Боливия – 3:0. С голом Хамеса. Видео голов и обзор матча
ЗАБАРНЫЙ: «Постараемся победить Францию и занять первое место в группе»
ЧМ-2026 по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Перу по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
