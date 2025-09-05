Уругвай – Перу – 3:0. Уверенный разгром. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации на чемпионат мира в Южной Америке
В пятницу, 5 сентября, состоялся матч 17-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Уругвая и Перу.
Встречу принимал «Эстадио Центарио» в Монтевидео. Стартовый свисток прозвучал в 02:30 по Киеву.
Хозяева поля добыли уверенную победу, разгромив своего соперника со счетом 3:0.
Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026
Уругвай – Перу – 3:0
Голы: Аггиро, 14, Арраскета, 58, Виньяс, 80
Видеообзор матча:
События матча
