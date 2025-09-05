Уругвай – Перу – 3:0. Уверенный разгром. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч 17-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Уругвая и Перу.

Встречу принимал «Эстадио Центарио» в Монтевидео. Стартовый свисток прозвучал в 02:30 по Киеву.

Хозяева поля добыли уверенную победу, разгромив своего соперника со счетом 3:0.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Уругвай – Перу – 3:0

Голы: Аггиро, 14, Арраскета, 58, Виньяс, 80

Видеообзор матча: