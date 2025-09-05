Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как играет Габриэл Мек, которого сватают в Шахтер
Бразилия
05 сентября 2025, 15:45
188
2

ВИДЕО. Как играет Габриэл Мек, которого сватают в Шахтер

Бразильский вингер выступает в составе «Гремио»

05 сентября 2025, 15:45 |
188
2
ВИДЕО. Как играет Габриэл Мек, которого сватают в Шахтер
Instagram. Gabriel Mec

Донецкий «Шахтер» нацелился на вингера «Гремио» Габриэля Мека. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо

ПО информации источника, «горняки» уже отправили официальное предложение в размере 15 миллионов евро за 17-летнего футболиста.

Если трансфер будет согласован, то Мек прибудет в Украину только в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет.

В прошлом сезоне на юношеском уровне Мек провел 15 матчей и забил три гола.

ВИДЕО. Как играет Габриэл Мек, которого сватают в «Шахтер»:

SHN
Много бесполезных финтов в нарезке.
Но он точно лучше цыгана,которого Реал купил за оверпрайс
Анатолий Бабич
Звичайно в нього не буде стільки вільного простору, але + що двуногий, доволі технічний, навчать грати на команду може вирости в зірку!!!
