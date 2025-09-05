Бразилия05 сентября 2025, 15:45 |
ВИДЕО. Как играет Габриэл Мек, которого сватают в Шахтер
Бразильский вингер выступает в составе «Гремио»
05 сентября 2025, 15:45 |
Донецкий «Шахтер» нацелился на вингера «Гремио» Габриэля Мека. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо
ПО информации источника, «горняки» уже отправили официальное предложение в размере 15 миллионов евро за 17-летнего футболиста.
Если трансфер будет согласован, то Мек прибудет в Украину только в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет.
В прошлом сезоне на юношеском уровне Мек провел 15 матчей и забил три гола.
ВИДЕО. Как играет Габриэл Мек, которого сватают в «Шахтер»:
Но он точно лучше цыгана,которого Реал купил за оверпрайс