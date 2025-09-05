Донецкий «Шахтер» нацелился на вингера «Гремио» Габриэля Мека. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо

ПО информации источника, «горняки» уже отправили официальное предложение в размере 15 миллионов евро за 17-летнего футболиста.

Если трансфер будет согласован, то Мек прибудет в Украину только в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет.

В прошлом сезоне на юношеском уровне Мек провел 15 матчей и забил три гола.

ВИДЕО. Как играет Габриэл Мек, которого сватают в «Шахтер»: