В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это вингер гранда
Внимание английского клуба привлекает Майкл Олисе
Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Mail Sport.
По информации источника, 23-летнего футболиста английский клуб рассматривает в качестве замены Мохамеду Салаху. Трансфер может обойтись в сумму около 100 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Майкл Олисе провел 55 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 20 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Веб-портал Trransfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что нападающий «Баварии» перебрался в клуб АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Домашний матч сине-желтые проведут в гостевом комплекте
Украинец не думал брать десятку