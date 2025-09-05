Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 сентября 2025, 12:37
В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это вингер гранда

Внимание английского клуба привлекает Майкл Олисе

В Ливерпуле нашли замену Салаху. Это вингер гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Майл Олисе

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, 23-летнего футболиста английский клуб рассматривает в качестве замены Мохамеду Салаху. Трансфер может обойтись в сумму около 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Майкл Олисе провел 55 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 20 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Веб-портал Trransfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Баварии» перебрался в клуб АПЛ.

Майкл Олисе Ливерпуль Бавария Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
