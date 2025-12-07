Владислав ЗАХАРЧЕНКО: «Фарт играет большую роль в футболе»

Центральный защитник киевского «Динамо» Владислав Захарченко прокомментировал победу над «Кудровкой» (2:1) в матче 15-го тура УПЛ.

– «Динамо» победило, но пропустило один гол. Насколько в обороне не удалось сыграть так, как хотелось?

– Я считаю, что это, наверное, нереально сыграть на все сто процентов в обороне, потому что соперники тоже умеют играть в футбол и пытаются что-то создавать. По крайней мере один раз за игру у них что-то получится.

– В первом тайме «Кудровка» нанесла всего один удар, счет был 2:0 в пользу «Динамо», также были отменены два гола, был еще выход один на один Герреро... Насколько счет по игре?

– Конечно, мы могли забивать больше, но везение также играет большую роль в футболе. Где-то везет больше, где-то меньше. Из этого и состоит игра.

– Впереди игра с «Фиорентиной» в Лиге конференций. Как команда будет готовиться к этому важному матчу?

– Действительно, матч важный. И также важно, что мы сегодня победили. Нам нужно вернуть уверенность в себе, ощущение, что мы можем победить любую команду.

– А как индивидуально ты возвращаешь индивидуальную уверенность после неудачной серии?

– Просто своими удачными действиями на тренировках, в играх. Когда у тебя все получается, когда ты все делаешь хорошо – тогда уверенность возвращается.