  ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Баварии перебрался в клуб АПЛ
Германия
02 сентября 2025, 17:16
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Баварии перебрался в клуб АПЛ

Джона Куси-Асаре на правах аренды присоединился к «Фулхэму»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джона Куси-Асаре

Шведский нападающий Джона Куси-Асаре перешел из мюнхенской «Баварии» в «Фулхэм». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

19-летний футболист присоединился к «дачникам» в рамках аренды на 1 сезон.

В прошедшем сезон Джона Куси-Асаре провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах (22 из них на молодежном уровне), в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Фулхэм» подписал вингера «Милана».

Бавария Фулхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: ФК Фулхэм
