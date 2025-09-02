ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Баварии перебрался в клуб АПЛ

Шведский нападающий Джона Куси-Асаре перешел из мюнхенской «Баварии» в «Фулхэм». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

19-летний футболист присоединился к «дачникам» в рамках аренды на 1 сезон.

В прошедшем сезон Джона Куси-Асаре провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах (22 из них на молодежном уровне), в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Фулхэм» подписал вингера «Милана».