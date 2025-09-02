ОФИЦИАЛЬНО. В добавок к Кевину. Фулхэм подписал вингера Милана

Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании нигерийского вингера итальянского «Милана» Самуэля Чуквуезе.

Отмечается, что переход 26-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

В сезоне 2024/25 Самуэль Чуквуезе провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее «Фулхэм» официально объявил о подписании Кевина.