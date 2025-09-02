Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В добавок к Кевину. Фулхэм подписал вингера Милана
Англия
02 сентября 2025, 14:10 |
391
1

ОФИЦИАЛЬНО. В добавок к Кевину. Фулхэм подписал вингера Милана

Самуэль Чуквуезе присоединился к дачникам на правах аренды

02 сентября 2025, 14:10 |
391
1
ОФИЦИАЛЬНО. В добавок к Кевину. Фулхэм подписал вингера Милана
ФК Фулхэм. Самуэль Чуквуезе

Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании нигерийского вингера итальянского «Милана» Самуэля Чуквуезе.

Отмечается, что переход 26-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

В сезоне 2024/25 Самуэль Чуквуезе провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее «Фулхэм» официально объявил о подписании Кевина.

По теме:
Впереди только Салах и Кейн. Чем запомнился Варди в Англии?
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала защитника киевского Динамо
Самуэль Чуквуезе Фулхэм Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо
Футбол | 02 сентября 2025, 13:42 1
Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо
Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо

Сенегальский футболист Алиу Тиаре покинет Лигу 1 и станет игроком «бело-синих»

Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02 сентября 2025, 08:33 4
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру

Артем не перейдет в «Милан» и останется в «Роме»

НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02.09.2025, 00:10
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01.09.2025, 18:44
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Спортивный директор Ноттингема рассказал, зачем клуб подписал Зинченко
Футбол | 02.09.2025, 09:25
Спортивный директор Ноттингема рассказал, зачем клуб подписал Зинченко
Спортивный директор Ноттингема рассказал, зачем клуб подписал Зинченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
щось дачники розійшлися. Невже хочуть у еврокубки
Ответить
0
Популярные новости
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 46
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 19
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 55
Футбол
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем