ОФИЦИАЛЬНО. В добавок к Кевину. Фулхэм подписал вингера Милана
Самуэль Чуквуезе присоединился к дачникам на правах аренды
Лондонский «Фулхэм» официально объявил о подписании нигерийского вингера итальянского «Милана» Самуэля Чуквуезе.
Отмечается, что переход 26-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.
В сезоне 2024/25 Самуэль Чуквуезе провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее «Фулхэм» официально объявил о подписании Кевина.
