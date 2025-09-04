Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Франции

5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.

Встреча состоится на стадионе Тарчинский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Накануне матча подопечные Сергея Реброва провели открытую тренировку. На практике отсутствовал звездный вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Перед тем, как отправиться в сборную, Цыганков не сыграл за «Жирону» в матче чемпионата Испании из-за мини-травмы.

В случае, если Виктор пропустит игру, его заменить на правом фланге атаки могут Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Александр Назаренко, а также довызванный Назар Волошин.