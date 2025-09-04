Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
04 сентября 2025, 22:03 | Обновлено 04 сентября 2025, 22:11
Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Франции

Виктор Цыганков пропустил тренировку

УАФ. Виктор Цыганков

5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.

Встреча состоится на стадионе Тарчинский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне матча подопечные Сергея Реброва провели открытую тренировку. На практике отсутствовал звездный вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Перед тем, как отправиться в сборную, Цыганков не сыграл за «Жирону» в матче чемпионата Испании из-за мини-травмы.

В случае, если Виктор пропустит игру, его заменить на правом фланге атаки могут Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Александр Назаренко, а также довызванный Назар Волошин.

ВИДЕО. Комментарии Реброва перед матчем с Францией
ФОТО. Ребров придумал план. Тренировка сборной Украины накануне Франции
ВИДЕО. В игре отбора ЧМ забит супергол спустя 23 секунды после начала тайма
Виктор Цыганков Жирона травма Сергей Ребров сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
Віталій Ткачук
Коли Ярмоленко і Коноплянка були молоді й здорові, за фланги атаки можна було не переживати. Подивіться хто зараз грає. Сміх і гріх.
roman75zpr
Чем-то весь этот сюжет напоминает уже сборную по баскетболу... Как доходит до дела - у "звёзд" травмы(
vitaha33
Циганков свій пік пройшов, Жирона це його максимум, нажаль. Він міг значно більше, але так як він ламається. За збірну пам'ятаю лише один його матч - з сербами... 
ТвояМамка
Никто и не ждал завтра в СС эту звезду хрустальную
Обсервер Влад
"Зірка" -  Гідний рофл від Дмитра Олійника
