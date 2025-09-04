Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызвал вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко на сентябрьские матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

«Почему я не вызвал Ярмоленко? Потому что у нас большая конкуренция. Многие игроки играют, которых мы сейчас и вызвали. Однако скажу, что Андрей – это потенциальный игрок сборной Украины», – сказал Ребров.

Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.

Ранее наставник украинцев Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Роман Яремчук получил травму.