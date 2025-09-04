Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Он очень расстроен. Ребров анонсировал очередную травму перед Францией

Роман Яремчук не сыграет против Франции

Он очень расстроен. Ребров анонсировал очередную травму перед Францией
УАФ. Роман Яремчук

В лагере сборной Украины произошла очередная вынужденная замена.

Наставник украинцев Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Роман Яремчук не сыграет в этом матче.

«К сожалению, Роман получил травму в матче за свою команду. Он был очень расстроен. Мы получили снимки его травмы и дали ему отдохнуть», – сказал Ребров.

Яремчук пропустит два сентябрьских матча сборной.

Ранее Лунин Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.

