Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Не сошлись в некоторых вопросах». Лисицкий – о уходе из Колоса
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 22:39
«Не сошлись в некоторых вопросах». Лисицкий – о уходе из Колоса

Виталий Лисицкий работал в клубе более восьми лет

«Не сошлись в некоторых вопросах». Лисицкий – о уходе из Колоса
Виталий Лисицкий

Виталий Лисицкий в экслюзивном интервью для Sport.ua рассказал о уходе из «Колоса»:

– Виталий, последние восемь с половиной лет вы посвятили себя коваливскому «Колосу». Вас ушли из клуба?
– Да. Я там не работаю с 7 марта 2025 года.

– Это случилось, когда уволили главного тренера Александра Поздеева?
– Совершенно верно.

– Почему прекратилось ваше сотрудничество?
– У меня нет ответа на этот вопрос.

– Вас поставили перед фактом?
– После проигранного матча «Александрии» в раздевалку зашел вице-президент «Колоса» Виталий Шалимов и сообщил, что уволен весь тренерский штаб, все вице-президенты, спортивный и генеральный директор. Спустя два месяца у меня состоялся разговор с Шалимовым, который предложил вернуться, но мы не сошлись в некоторых вопросах.

Ранее Виталий Лисицкий рассказал о планах на будущее.

Виталий Лисицкий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка отставка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
