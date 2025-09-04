«Не сошлись в некоторых вопросах». Лисицкий – о уходе из Колоса

Виталий Лисицкий в экслюзивном интервью для Sport.ua рассказал о уходе из «Колоса»:

– Виталий, последние восемь с половиной лет вы посвятили себя коваливскому «Колосу». Вас ушли из клуба?

– Да. Я там не работаю с 7 марта 2025 года.

– Это случилось, когда уволили главного тренера Александра Поздеева?

– Совершенно верно.

– Почему прекратилось ваше сотрудничество?

– У меня нет ответа на этот вопрос.

– Вас поставили перед фактом?

– После проигранного матча «Александрии» в раздевалку зашел вице-президент «Колоса» Виталий Шалимов и сообщил, что уволен весь тренерский штаб, все вице-президенты, спортивный и генеральный директор. Спустя два месяца у меня состоялся разговор с Шалимовым, который предложил вернуться, но мы не сошлись в некоторых вопросах.

Ранее Виталий Лисицкий рассказал о планах на будущее.