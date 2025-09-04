«Я не вижу себя наставником». Лисицкий – о планах на будущее

Виталий Лисицкий в экслюзивном интервью для Sport.ua рассказал о своих ближайших планах:

– Вы сейчас в творческом отпуске. Каковы ближайшие планы?

– За семь лет менеджерской работы в «Колосе» накопились бытовые вопросы, которые я уже решил, поэтому, надеюсь в скором времени продолжить деятельность на благо украинского футбола.

– Тренировать не хочется?

– Я не вижу себя наставником. Хочу посвящать себя другой работе в футбольной сфере. Предложения есть, но пока это не совсем то, чего я хочу. Посмотрим, как дальше все сложится.

