  4. «Я не вижу себя наставником». Лисицкий – о планах на будущее
04 сентября 2025, 20:29 | Обновлено 04 сентября 2025, 20:31
Виталий не планирует становиться тренером

Виталий Лисицкий

Виталий Лисицкий в экслюзивном интервью для Sport.ua рассказал о своих ближайших планах:

– Вы сейчас в творческом отпуске. Каковы ближайшие планы?
– За семь лет менеджерской работы в «Колосе» накопились бытовые вопросы, которые я уже решил, поэтому, надеюсь в скором времени продолжить деятельность на благо украинского футбола.

– Тренировать не хочется?
– Я не вижу себя наставником. Хочу посвящать себя другой работе в футбольной сфере. Предложения есть, но пока это не совсем то, чего я хочу. Посмотрим, как дальше все сложится.

Ранее Виталий Ллисицкий рассказал о работе с Кварцяным.

Виталий Лисицкий Колос Ковалевка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
