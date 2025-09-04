«Я не вижу себя наставником». Лисицкий – о планах на будущее
Виталий не планирует становиться тренером
Виталий Лисицкий в экслюзивном интервью для Sport.ua рассказал о своих ближайших планах:
– Вы сейчас в творческом отпуске. Каковы ближайшие планы?
– За семь лет менеджерской работы в «Колосе» накопились бытовые вопросы, которые я уже решил, поэтому, надеюсь в скором времени продолжить деятельность на благо украинского футбола.
– Тренировать не хочется?
– Я не вижу себя наставником. Хочу посвящать себя другой работе в футбольной сфере. Предложения есть, но пока это не совсем то, чего я хочу. Посмотрим, как дальше все сложится.
Ранее Виталий Ллисицкий рассказал о работе с Кварцяным.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матич, Майсурадзе, Битон, Мустафаев, Макуана, Эрнандес поддерживают форму с резервной командой
Шейн Макгиган – о Василии Ломаченко