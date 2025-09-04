«Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным

За свою карьеру Виталий Лисицкий поиграл во многих клубах. И что самое интересное, он никогда не ссорился с наставниками. А наиболее интересно ему работалось с Виталием Кварцяным. Об этом Лисицкий рассказал в экслюзивном интервью сайту Sport.ua.

– С Виталием Кварцяным в «Кривбассе» было интересно, – сказал Лисицкий. – Хотя под его руководством в 2012 году я поработал всего месяц.

Почти каждый день в 10 часов вечера он собирал команду и рассказывал о своей жизни. Но даже за это короткое время я увидел, как Виталий Владимирович любит свое дело. У него были интересные сборы, насыщенные, хоть и очень сложные. Он хорошо подготовил команду к сезону, но ушел по неизвестным мне причинам.

Эта работа помогла и Олегу Тарану, с которым, как я уже сказал, мы добивались неплохих результатов в последнем перед распадом «Кривбасса» чемпионате.