Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 16:49 |
20
0

«Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным

С авторитетным наставником полузащитник сотрудничал всего один месяц

04 сентября 2025, 16:49 |
20
0
«Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный

За свою карьеру Виталий Лисицкий поиграл во многих клубах. И что самое интересное, он никогда не ссорился с наставниками. А наиболее интересно ему работалось с Виталием Кварцяным. Об этом Лисицкий рассказал в экслюзивном интервью сайту Sport.ua.

– С Виталием Кварцяным в «Кривбассе» было интересно, – сказал Лисицкий. – Хотя под его руководством в 2012 году я поработал всего месяц.

Почти каждый день в 10 часов вечера он собирал команду и рассказывал о своей жизни. Но даже за это короткое время я увидел, как Виталий Владимирович любит свое дело. У него были интересные сборы, насыщенные, хоть и очень сложные. Он хорошо подготовил команду к сезону, но ушел по неизвестным мне причинам.

Эта работа помогла и Олегу Тарану, с которым, как я уже сказал, мы добивались неплохих результатов в последнем перед распадом «Кривбасса» чемпионате.

По теме:
Лисицкий рассказал, от кого ему больше всего доставалось в Динамо
Лидер Кривбасса тренируется по индивидуальной программе
Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ
Виталий Лисицкий Виталий Кварцяный Кривбасс Кривой Рог Олег Таран
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Футбол | 04 сентября 2025, 02:06 3
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ

Коуч «волков» имеет полный кредит доверия со стороны президента клуба

Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Футбол | 04 сентября 2025, 11:50 12
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф

Антон Ахметов планировал создать новый клуб в Украине под названием «Днепр 1918-Сичеслав»

Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Футбол | 04.09.2025, 17:01
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Бокс | 04.09.2025, 00:40
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 11
Футбол
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 13
Футбол
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем