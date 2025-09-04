Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феликс ОЖЕ-АЛЬССИМ: «Сегодня я был очень нервным»
US Open
04 сентября 2025, 19:35 |
Канадский теннисист прокомментировал четвертьфинал US Open

Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альясси

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над Алексом Де Минауром в четвертьфинале US Open:

«Сегодня я был очень нервным на протяжении всего матча, игра не всегда была красивой, но таковы матчи Большого шлема. Иногда ты не чувствуешь себя в лучшей форме, но я был готов выложиться на все сто и сделать все, что в моих силах, чтобы сейчас стоять здесь.

«Это потрясающее чувство. Четыре года назад... Кажется, что прошло гораздо больше времени. Это были тяжелые два года, но очень приятно вернуться в полуфинал. Пока что турнир проходит потрясающе. Он еще не закончился, предстоит сыграть еще несколько матчей, и самые серьезные испытания еще впереди, но я живу ради этого».

Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим US Open 2025
Даниил Кирияка Источник: ATP Tour
