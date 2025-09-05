Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Функционер – о новичке Динамо: «Его хотят уничтожить. Он хотел в россию»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 21:27
Адриан Митителу высказался о Владиславе Бленуце

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Президент бывшего клуба новичка киевского «Динамо» Владислава Бленуце Адриан Митителу за 2 недели до перехода нападающего в украинскую команду высказался по поводу его трансферной ситуации:

«Правда одна! Предложение из Центральной и Западной Европы было отклонено. У него есть агент, который хочет уничтожить его любой ценой. Они пытаются воспользоваться моей и клубной уязвимостью из-за нашей спортивной и финансовой ситуации.

План такой: чтобы преподать ему урок, он будет играть в этом году в 3-й лиге, получит жизненный опыт. Я очень помог ему в карьере, отказавшись от двух предложений из Центральной и Западной Европы, которые могли бы принести пользу клубу.

Его агент хочет очень высокую трансферную плату и требует получить столько же, сколько клуб, или даже больше. Агент заявляет, что никогда не подпишет игрока, если тот не получит желаемого. Мы сказали, что он не уйдет, и Бленуца будет играть в Третьей лиге в этом году, пока не встанет на ноги.

Он парень, на которого агентам очень легко влиять! Он не понимает, что рискует разрушить свою карьеру, ведь у него были очень хорошие возможности, которые он проигнорировал.

Мы получили предложение об аренде с большой трансферной комиссией от нескольких сильных клубов, которые могли бы значительно развить его. Он этого не хотел, он стремился уехать в россию. Но трансферы в россию пока невозможны, европейское сообщество нам это не позволяет. Мне кажется, это справедливо, учитывая преступления, которые россияне совершили в мире. Они хотят ехать туда, где можно хорошо заработать, а клуб при этом получит очень мало.

Он даже не осознает этого, как будто застрял в 3-й лиге. Этой команде нужен сильный нападающий. Мы хотим выиграть 3-ю лигу спортивным путем и иметь лучшую возможную команду.

У нас есть 7-8 высококачественных игроков, и за два года они могут стать очень сильными. Это правда: Бленуца отказывается, отказывается, отказывается! С ним даже нельзя больше разговаривать — он отправляет тебя к агенту, а агент сразу спрашивает о своей комиссии».

Ранее Владислав Бленуце заявил, что россия — агрессор.

Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: GOLAZO.ro
avk2307
Кожна стаття цього автора вимагає перекладу.
В оригіналі пишуть, що клуб з якого перейшов гравець опущений в третю лігу. Його менеджер чи то хто намагається сказати що були кращі пропозиції але агент гравця шукав і свою вигоду, тому він (Адріан Мітітелу) хоче(хотів) щоб той остався і в третій лізі грав.
Але сталося не так і гравець пішов. А хто ж буде грати  за команду з третьої ліги.
А з росіїї були кращі пропозиції але вони не могли продати гравця до росії.
Тепер порівняйте з заголовком?
