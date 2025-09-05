«А вы тут кто такие?» Легенда Динамо – стоит ли Ярмоленко завершить карьеру

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Стефан Решко в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил, стоит ли вингеру столичного клуба Андрею Ярмоленко завершать карьеру после сезона 2025/26.

– Контракт с «Динамо» Ярмоленко продлил только на один год – до лета 2026-го, после чего планирует стать на тренерский путь.

– Если завершит, то я думаю, правильно поступит. Это, пожалуй, будет правильно, так и для команды будет проще. Ведь когда такие звезды приходят в коллектив, то это предполагает определенные особенности. Вспоминается, когда Андрей Шевченко пришел после «Челси» в «Динамо», тогда в коллективе тоже были проблемы. Слышал об этом от компетентных людей. Статус звезды порождал внутри команды интриги: мол, я «великий» – а вы здесь кто такие? Поэтому важно, когда в команде много звезд. А когда одна, то уже могут быть проблемы. Повторюсь: это я имею в виду не в отношении игры, а статуса.