«А вы тут кто такие?» Легенда Динамо – стоит ли Ярмоленко завершить карьеру

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 15:44 |
Стефан Решко считает, что это было бы правильным решением

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Стефан Решко в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил, стоит ли вингеру столичного клуба Андрею Ярмоленко завершать карьеру после сезона 2025/26.

– Контракт с «Динамо» Ярмоленко продлил только на один год – до лета 2026-го, после чего планирует стать на тренерский путь.

– Если завершит, то я думаю, правильно поступит. Это, пожалуй, будет правильно, так и для команды будет проще. Ведь когда такие звезды приходят в коллектив, то это предполагает определенные особенности. Вспоминается, когда Андрей Шевченко пришел после «Челси» в «Динамо», тогда в коллективе тоже были проблемы. Слышал об этом от компетентных людей. Статус звезды порождал внутри команды интриги: мол, я «великий» – а вы здесь кто такие? Поэтому важно, когда в команде много звезд. А когда одна, то уже могут быть проблемы. Повторюсь: это я имею в виду не в отношении игры, а статуса.

Стефан Решко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
_ Moore
У всяк випадку - Ярмола не підготувася, щоб демонструвати якісну чи хоча би пристойну гру в поточному сезоні. В першу чергу він не готовий фізично: зовсім не здатен бігати, встигати за командними діями.
SHN
Посидит на лавке и 🌟 со лба упадет
OKs100
Ярмоленко должен стать тренером Динамо после Шовковского. У него настоящее динамовское сердце.
