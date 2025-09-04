Максим ШУМИЛО: «Не зацикливаюсь на личной статистике»

В субботу, 6 сентября, в матче пятого тура Первой лиги ФК «Чернигов» на своем поле сыграет с «Левым Берегом». Защитник ФК «Чернигов» Максим Шумило поделился ожиданиями от поединка, а также рассказал о своем пути в профессиональном футболе.

– Максим, ты уже давно в команде, это твой пятый сезон. За твоими плечами больше 80 матчей на профессиональном уровне. Когда ты понял, что станешь футболистом?

– Я с детства полюбил футбол, с удовольствием играл. Позже у меня появилась возможность переехать в Киев – в Олимпийский колледж имени Поддубного. Там я продолжил свое развитие и в 2019 году перешел в Десну U-19.

Выступать за юниоров команды УПЛ было для меня большим вызовом, но на взрослом профессиональном уровне я дебютировал как раз за ФК Чернигов в 2021 году. Тогда мы выступали во Второй лиге, и мне было приятно, что уже в 19 лет я оказался в профессиональном клубе. Наверное, тогда ко мне и пришло чувство, что я полноценно начал свою футбольную карьеру.

Если копнуть глубже и затронуть тему, как я вообще попал в футбол – честно, не помню. Но начинал я в Семеновке, а моим первым тренером был Александр Децюк.

– Ты пришел в команду юниором, а сейчас являешься одним из рекордсменов ФК Чернигов по матчам в проффи. Как ты относишься к таким показателям?

– Я вообще не смотрю на эти цифры. Для меня главным является не личная статистика, а командные результаты. Конечно, я мечтал играть в футбол, чтобы это стало моей профессией, но за это следует поблагодарить главного тренера – именно он доверил мне и помог воплотить свою мечту в жизнь.

– Как лично ты изменился за это время, как изменилась команда?

– Конечно, многое изменилось и во мне, и в команде. За это время коллектив стал более профессиональным, требования тренерского штаба меняются вслед за развитием клуба. Ребята растут, набираются опыта. Ну и я вместе с ними.

– На юниорском уровне ты выступал в качестве центрального защитника и опорного хавбека, а в ФК Чернигов ты стал действовать на правом фланге обороны и активно подключаться к атакам. Сложно ли тебе было фактически изменить амплуа?

– Это не было моим личным выбором. Думаю, что тренер после изучения моих данных решил, что я буду полезнее команде именно на правом фланге, хотя действительно, по юношам я играл в центре. Впрочем, мне было не сложно, с опытом ко мне пришло лучшее понимание этой позиции, сейчас я чувствую это своим родным местом на поле и стараюсь дальше улучшать все компоненты своей игры.

– Какой сезон для тебя лично был самым сложным и почему?

– Я дебютировал во Второй лиге, а уже через год мы впервые повысились в классе. Тогда мы были новичками на этом уровне, а в чемпионате были очень качественные команды, такие, как киевские Оболонь и Левый Берег, черкасский ЛНЗ, запорожский Металлург. Тогда было очень сложно. Мы все горели желанием доказать, что достойны Первой лиги. Считаю, что нам это удалось: команда до последнего тура первого этапа боролась за «Чемпионскую» группу, нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы оказаться в восьмерке сильнейших.

– За это время ты забил несколько очень важных мячей. Который стал твоим любимым?

– Однозначно, это гол Чайке в прошлом сезоне.

– Я почему-то думал, что ты назовешь мяч в ворота ФК Горняк-Спорт два года назад.

– Да, этот гол получился красивым, хотя и состоялся не без доли везения. Но гол Чайке был куда более важным для меня лично.

– Какой матч тебе больше всего запомнился?

– Гостевой матч с ЛНЗ в сезоне 2022/23.

– Но ведь ничья получилась очень досадной – на последних секундах главный арбитр назначил очень противоречивый пенальти и вместо победы команда вывезла из Черкасс всего одно очко.

– Да, решение судьи повлияло на этот результат. Но мы очень хорошо играли в этом матче и заслуживали победы. Такие вещи ты запоминаешь надолго, даже если ты досадно лишился успеха, ведь тогда ЛНЗ в итоге вышел в Премьер-лигу, а мы были реально близки к тому, чтобы обыграть такого сильного соперника.

– В этом сезоне ты все чаще участвуешь в розыгрыше стандартных положений и уже совершил две голевые передачи. Как ты чувствуешь себя в этой роли?

– Здорово, что мне доверяют и тренеры, и партнеры. Для этого была проделана большая работа, я добавил в качестве подач, поэтому получается приносить пользу команде такими действиями. Но как я уже говорил – не зацикливаюсь на личной статистике, главное, чтобы были голы и победы команды, а сколько я отдам голевых пасов или забью – вопрос второстепенный.

– Кто твой лучший друг в команде?

– Дмитрий Сахно и Дмитрий Мироненко.

– На минувших выходных ФК Чернигов досадно уступил Фениксу-Мариуполю в гостях. Что с твоей точки зрения стало причиной поражения?

– Мне кажется, что мы допустили слишком много ошибок в простых ситуациях. По моему мнению, именно это сыграло свою негативную роль в таком результате. Но мы разобрали игру и сделали для себя выводы на будущее.

– В каком настроении команда готовится к матчу с Левым Берегом?

– У всех хорошее настроение. Конечно, досадно, что проиграли в прошлом туре, но это повод не посыпать голову пеплом, а реабилитироваться перед своими болельщиками, по которым мы уже соскучились. Подходим к игре мотивированным, настраиваемся на победу и хороший футбол. Игра однозначно будет тяжелой и боевой, для успеха нужно показать все свои лучшие качества.

– Через две недели ждет историческое событие – на кубковую дуэль приедет криворожский Кривбасс, и матч станет первой официальной встречей с командой УПЛ.

– Пока я об этом вообще не думаю – нам еще играть два поединка чемпионата. Пока все внимание на игре с Левым Берегом. Уже ближе к этому матчу, конечно, будет чувство футбольного праздника и одновременно ответственности за результат, так как никто не будет делать скидку на уровень соперника – в каждой игре необходимо отдаваться полностью и демонстрировать характер. Тем более, почему бы не попытаться сотворить сенсацию?

– А как ты отреагировал на такой итог жеребьевки?

– Положительно. Я был рад, что нам выпал именно клуб УПЛ, потому что очень хотелось проверить себя на этом уровне. Кривбасс – хорошая и качественная команда с хорошими футболистами, недавно клуб завоевывал бронзовые медали чемпионата и играл в еврокубках. Для нас этот матч будет и честью, и вызовом.

– Какая твоя нынешняя футбольная мечта?

– Наверное, было бы классной историей, если мы выиграли Первую лигу. Мы выиграли бронзовые награды Второй лиги в прошлом сезоне, а красиво завоевать право играть в элите из-за победы здесь было бы хорошо. Но для этого нужно много работать на тренировках и в матчах, выжать из себя максимум. Наверное, все в команде мечтают об этом.

Пока же хочется, чтобы на игре с Левым Берегом нас поддержали как можно больше болельщиков. Мы играем для них и надеемся, что сможем показать хорошую игру и результат, обрадовать их в наше непростое время.