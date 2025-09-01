Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
01 сентября 2025, 10:58 |
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы сами себе забили гол»

Главный тренер ФК «Чернигов» назвал причины поражения в матче с ФК «Феникс-Мариуполь»

Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы сами себе забили гол»
ФК Чернигов. Валерий Черный

В поединке четвертого тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» принимал «Чернигов». Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Результат матча прокомментировал главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный.

– Валерий Анатольевич, как вы можете оценить игру команды?

– Если брать качество игры, то оно было неплохим. Если смотреть на результат, то, конечно, досадно проигрывать. Диктуя свою игру, у нас было несколько моментов в первом и втором таймах, не забили. Поэтому за результат очень досадно. Такие игры не нужно отпускать, нужно брать зачетные баллы, тем более с таким соперником.

– Что не удалось, когда пропустили гол?

– Мы сами себе забили гол. Бросили аут, соперник сыграл агрессивно, отобрал мяч, в переходной фазе забили гол. Был ли там толчок или нет, это уже ничего не изменит. 0:1 – мы проиграли.

– Почему не удалось изменить ход игры после пропущенного гола?

– Ход игры мы не пытались изменить. Мы планировали забить мяч, мы его не забили. Реализация подвела в сегодняшней игре, хотя предпосылки, чтобы забить были, их несколько.

– Что пытались изменить в перерыве?

– Пытались немного больше играть за спину защитникам, больше подходить между линиями, где у них есть проблемы. Некоторые моменты выходили, но соперник во втором тайме больше играл по результату, садился в низкий блок, то, что мы говорили, не все получалось. Но даже при этом низком блоке у нас были моменты.

– Как вы оцениваете вышедших на замену игроков?

– Я не могу похвалить всех, потому что хотелось немного больше агрессии, качества, тем более что вышли они не на тайм, а на 15-20 минут, поэтому должны были добавить свежести, агрессии. Но не все получились так хорошо, как хотелось бы.

Сергей Турчак
