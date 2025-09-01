Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Феникс-Мариуполь
31.08.2025 12:00 – FT 1 : 0
Чернигов
Украина. Первая лига
Феникс-Мариуполь – Чернигов – 1:0. Видео гола и обзор матча

«Феникс-Мариуполь» одержал первую победу в сезоне

Феникс-Мариуполь – Чернигов – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Чернигов

В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Феникс-Мариуполь» на своем поле сыграл с ФК «Чернигов» и одержал победу со счетом 1:0.

«Феникс-Мариуполь» вышел на матч с желанием одержать первую победу в сезоне. И это команде удалось.

На 19-й минуте «Феникс-Мариуполь» открыл счет. Ворота ФК «Чернигов» поразил Владислав Сидоренко. Этот гол так и остался единственным в матче.

Первая лига. 4-й тур, 31августа. Львов, стадион «СКИФ»

«Феникс-Мариуполь» – ФК «Чернигов» – 1:0

Гол: Сидоренко, 19

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Сидоренко (Феникс-Мариуполь).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
