Феникс-Мариуполь – Чернигов – 1:0. Видео гола и обзор матча
«Феникс-Мариуполь» одержал первую победу в сезоне
В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Феникс-Мариуполь» на своем поле сыграл с ФК «Чернигов» и одержал победу со счетом 1:0.
«Феникс-Мариуполь» вышел на матч с желанием одержать первую победу в сезоне. И это команде удалось.
На 19-й минуте «Феникс-Мариуполь» открыл счет. Ворота ФК «Чернигов» поразил Владислав Сидоренко. Этот гол так и остался единственным в матче.
Первая лига. 4-й тур, 31августа. Львов, стадион «СКИФ»
«Феникс-Мариуполь» – ФК «Чернигов» – 1:0
Гол: Сидоренко, 19
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клинтон Нсиала готовится стать игроком украинского гранда
Святослав выступил с заявлением, где пытался оправдать свои действия