Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Феникс-Мариуполь
31.08.2025 12:00 – FT 1 : 0
Чернигов
Украина. Первая лига
Первая лига. Феникс-Мариуполь одержал минимальную победу над ФК Чернигов

Судьбу матча решил гол в первом тайме

Первая лига. Феникс-Мариуполь одержал минимальную победу над ФК Чернигов
ФК Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. «Феникс-Мариуполь» на своем поле сыграл с ФК «Чернигов».

«Феникс-Мариуполь» вышел на матч с желанием одержать первую победу в сезоне. И это команде удалось.

На 19-й минуте «Феникс-Мариуполь» открыл счет. Ворота ФК «Чернигов» поразил Владислав Сидоренко. Этот гол так и остался единственным в матче.

Первая лига. 4-й тур, 31августа. Львов, стадион «СКИФ»

«Феникс-Мариуполь» – ФК «Чернигов» – 1:0

Гол: Сидоренко, 19

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Сидоренко (Феникс-Мариуполь).
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Владислав Сидоренко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
